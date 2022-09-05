迷因股BBBY財務長自紐約住處墜樓亡 才剛說公司獲融資

美國家居用品零售商Bed Bath & Beyond（BBBY）周日證實，上周五從曼哈頓住處、57層高的知名公寓大廈「疊疊樂大樓」（Jenga Tower）墜樓死亡的男子，是該公司財務長阿納爾（Gustavo Arnal）。紐約警方還在調查此案，將由法醫確認他的死因。

墜樓前兩天，現年52歲的阿納爾才剛向投資人簡報有關BBBY取得新融資、裁減20%的人力，以及關掉大約150家門市的計畫。該公司取得5億美元融資，包括透過摩根大通、新獲Sixth Street Partner提供的3.75億美元貸款。阿納爾和其他高階主管說，這筆現金能穩定該公司業務。

根據華爾街日報，這位消費者產品業務的老將在2020年4月加入BBBY，是前執行長特里頓（Mark Tritton）新組管理團隊的其中一員。他們想借重自有品牌重振銷售，但這項策略未獲消費者青睞，導致公司上季虧損激增，資產負債表上現金水位驟降。特里頓6月已被趕下台，阿納爾是少數留任的高階主管之一。

BBBY的股價今年來如雲霄飛車般起落。在迷因股投資人柯恩（Ryan Cohen）透露擁有這支股票後，許多散戶進場，推升其股價走高。但柯恩隨後出清持股，導致股價8月18日大跌，距離他最初買進大約才五個月。

證券交易申報資料顯示，Arnal在8月16日和17日也賣股，大約是55,000股，價值140萬美元左右，當時股價短暫上漲到20美元以上，但上周五已下跌到8.63美元，過去一年的跌幅深達66%。

阿納爾的股票是依據在2022年4月事先安排好的計畫自動賣出。這類計畫由公司內部人先預設好賣出價格。根據申報資料，阿納爾手上還有255,000股。

上周三，BBBY揭露，一群股東提出集體訴訟，指控阿納爾和柯恩設法讓股價上漲，直到柯恩完成其股票交易為止。BBBY、阿納爾和柯恩全都名列被告。

在BBBY之前，阿納爾曾擔任美妝品牌雅芳（AVON）財務長，更早之前是寶鹼公司（P&G）海外高階主管。他加入BBBY時，特里頓說，阿納爾對零售業和消費者產品的豐富經驗將有助加速該公司轉虧為盈的計畫。

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