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美「迷因股」股王讓1大學生賺33億 財務長為何墜樓亡？

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。圖／取自YouTube
美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。圖／取自YouTube

彭博資訊報導，美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond（BBBY）4日證實，該公司財務長阿納爾（Gustavo Arnal）2日從紐約曼哈頓翠貝卡(Tribeca)附近一棟摩天大樓墜樓身亡，享年52歲。

紐約警方4日稍早表示，52歲的阿納爾從有57層高的倫納德街(Leonard Street)56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡，他是大樓的住戶。

Bed Bath ＆ Beyond最近爆發財務危機，阿納爾是上月31日提出公司重振計畫的高層之一，公司將裁減20%人力，並關掉大約150家獲利不佳的店。

阿納爾2020年5月加入Bed Bath ＆ Beyond，他在8月16日至17日賣掉5萬5000股公司股票，賣得140萬美元，他手上還有25萬5400股。

阿納爾和BBBY上月23日都成為民事集體訴訟證券詐欺案的被告，理由是在今年3月到8月間拉抬BBBY股價，並在高點拋售持股賺取暴利。根據訴狀公司虛報營收。

BBBY最近成為「迷因股」熱門標的，一名20歲的美國大學生因買BBBY股票，在一個月內賺了1億1000萬美元(台幣33.7億元)，成為媒體爭相報導的熱門新聞。

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