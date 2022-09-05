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WSJ：陸成長放緩有助全球控制通膨 但天然氣今年影響大

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸成長放緩有助控制全球通膨。美聯社
中國大陸成長放緩有助控制全球通膨。美聯社

華爾街日報報導，根據摩根大通全球經濟學家Nora Szentivanyi及其同事分析，全球經濟放緩，尤其是中國大陸的經濟放緩，正緩解通貨膨脹的壓力，尤其是對主要進口商品和大宗商品而言。

Szentivanyi和她的同事分析，7月的全球通膨率從上半年的平均每月0.7%降到0.3%。土耳其的數據未納入計算，那裡的通膨高的異常。他們估計，2022年下半年，全球年化通膨率會降到5%，低於第2季的9.7%，因全球需求疲軟同時壓低大宗商品價格並緩解全球供應鏈限制，雙管齊下推動通縮。

中國大陸是外部價格壓力緩解的主因。第2季經濟僅較一年前成長0.4%，是兩年來最低，房地產崩盤形成嚴重拖累。開發商投資下滑抑制了對工業和能源商品的需求。根據官方數據，7月汽油進口較去年同期大減36%，鋼材進口量下降25%。

Capital Economics大宗商品經濟學家Edward Gardner表示，大陸經濟出現任何放緩跡象都會給大宗商品價格帶來下跌的壓力。這個全球第二大經濟體去年消耗掉全球72%的鐵礦砂、55%的精煉銅和逾15%的石油。

以鐵礦砂為例，根據ING大宗商品策略主管Warren Patterson，價格比年初峰值大跌約40%。

Gavekal Dragonomics資深分析師Thomas Gatley說，大陸工廠國內銷路欠佳，在海外降價的壓力就會增加，這可能轉化為大陸的淨出口榮景。

但推升全球價格的一大原因是天然氣，由俄羅斯造成的人為供應短缺使天然氣和電力價格大漲， 歐洲天然氣期貨價今年來大漲到逾三倍。

Comerica Bank首席經濟學家Bill Adams說：「今年，俄羅斯、烏克蘭和能源市場動態，可能高過在中國大陸發生的事，大陸房地產及其對全球通膨的影響可能在2023年成為大事。」

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