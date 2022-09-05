本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（2日）開高走低，聯準會（Fed）主席鮑爾日前表明要貫徹升息以對抗通膨後，那斯達克綜合和費城半導體指數已連六日下跌。美國8月就業報告雖令人滿意，但顯然不會改變Fed急進升息的路線。美股本周一逢勞動節休市一日。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

那指費半連六黑

標普500和道瓊工業指數上周五均跌1.1%，那斯達克跌1.3%，一連六日的頹勢已創下2019年8月以來最長連跌紀錄。費半連六日跌幅都超過1%，一周下來跌了7%。台積電ADR上周五跌0.9%，高於台北溢價縮為2.1%，一周跌了4.5%。輝達因先進晶片出口至中國大陸受到管制，一周重挫逾16%。

那斯達克一周跌了4.2%，標普500和道瓊指數各跌3.3%和3%。

美國勞工部上周五公布8月新增非農就業31.5萬，大致符合分析師預期，薪資增幅則低於市場所料。分析師認為勞動市場呈現「不冷不熱」的現象，一方面強到足以減輕美國經濟正在走緩的疑慮，一方面也不致太強，迫使Fed急進升息。

企業投資大陸科技業 美擬設限

美中緊張關係升溫，美國總統拜登考慮採取進一步行動，知情人士透露，美方隨著限制美國企業投資中國大陸科技公司。這顯示拜登政府傾向採取更強硬的立場，阻擋陸企取得美國技術。

彭博報導引述消息人士說，拜登未來數月可能簽署行政命令，宣布實施研議中的新投資限制；拜登也可能下令採取對熱門影片分享App「TikTok」不利的行動，但近期內還不會有動作；商務部或許會對用於人工智慧（ＡＩ）運算的晶片進一步設限。

另一人指出，白宮正與國會商議推動立法，要求企業事先揭露可能投資中國大陸特定產業的訊息。討論中的選項包括建立一套制度，授權政府擋下這類投資。

知情人士說，這道行政命令是拜登政府更大策略中的一環。最近華府已限制對大陸和俄羅斯銷售半導體。拜登上月簽署一項涵蓋範圍甚廣的競爭法案，包括撥款約520億美元支持國內半導體研發。

俄羅斯斷氣使歐洲能源危機加劇 歐元走貶

G7財長上周五（2日）同意限制俄羅斯石油的全球價格後，俄羅斯緊接著宣布無限期關閉其通往德國的主要天然氣管道「北溪1號」。俄羅斯與歐美之間因烏克蘭戰爭而引發的能源戰顯然愈打愈兇，歐洲能源危機也隨之急速升級。

受此消息影響，歐元兌美元貶值0.5%至99.04美分，僅略高於8月創下的2002年12月來谷底。

俄羅斯國家天然氣公司（Gazprom）2日宣布，輸送天然氣往德國的北溪1號不會依計畫重啟，因為北溪1號保養過程中發現設備漏油，所以不會恢復供氣。

德國聯邦網絡管理局的總裁Klaus Mueller已警告，即使天然氣庫存95%滿載，如果俄羅斯停止輸氣，也只夠滿足2個半月的需求。德國目前的庫存約為85%滿載。

國際油價可能劇烈震盪

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）將在今天召開產量減產會議，消息人士透露，OPEC+內部正在權衡供需展望，可能維持10月的產量目標不變、也可能減產。這凸顯油市前景不確定性之高，也顯示國際油價勢將劇烈震盪。

路透引述知情人士指出，OPEC+可能會保持10月產量配額不變，但也可能減產以支撐油價，畢竟集團領袖沙烏地阿拉伯已認為應考慮減產以穩定油市。彭博資訊訪調的多數交易員和分析師則預估，OPEC+將維持10月產量目標不變，但OPEC+的決定也常出乎意料。

成都部分地區延長疫情封控

成都部分地區延長封控，並從周日開始進行更多全員核酸檢測，以遏制新冠疫情。另外，香港也報告10,683宗新冠陽性個案，為五個多月以來最高。香港衛生部門周日簡報表示，其中本地個案10,490宗，輸入個案193宗。