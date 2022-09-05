德國政府推出第三輪為人民減負計劃

（德國之聲中文網）德國聯邦政府的第三次減負計劃共耗資650億歐元，加上前兩次，總共支出950億歐元。經過數周馬拉松式的談判與討價還價，執政各黨終於在周日凌晨(9月4日)達成協議，稍後，肖爾茨總理對第三次減負內容在柏林對外界做了介紹。

他說，「我們國家正處在一個困難時期」，毫無疑問，為人民和企業減負將耗費巨資，但這些支出是必須的，「它關係到，怎樣帶領這個國家平穩地度過危機」。他表示，許多人都陷入深深的憂慮，而「我們非常非常重視這些憂慮」。

第三次減負計劃的主要內容包括：

對退休人士進行一次性補貼。12月1日前，所有退休人員將得到一次性300歐元的能源補貼，這筆錢將同退休金一道支付。在前兩次減負計劃裡，退休人員沒有被考慮進去。

提高兒童金和兒童補貼。從明年1月1日起，對第一和第二個孩子每月提高18歐元的兒童金(Kindergeld)。對低收入家庭的兒童補貼（Kinderzuschlag）從明年1月1日起增加到每月250歐元。

大學生和大專生得到一次性200歐元資助。

第三次減負計劃尤其面對低收入階層。措施包括，擴大接收住房補貼人群，該群體將擴大到200萬人。他們還將從今年9月至12月得到一次性取暖補貼：一口之家得到415歐元，二口之家得到540歐元，接下來每增加一個家庭成員便增加100歐元的取暖補貼。

開啟「公民金」制度：公民金是一種福利救濟金，它將從2023年1月1日起取代現有的「哈爾茨4」救濟金，公民金的金額也大大高出前者：公民金大約是每月500歐，「哈爾茨4」救濟金只有449歐元。

減稅。從現在開始至2024年3月，原本19%的天然氣經營額稅率降到7%。另外，所有賦稅者從明年開始可以將退休金保險金額作為「特別支出」報稅，該計劃原本在兩年後才實施，現在提前落實。

此外，一些現有的臨時規定取消了期限：為疫情期間涉及的在家工作每日減稅5歐元、每年最多600歐元的規定，將繼續執行。

9歐元月票跑遍德國，3個月過後，這麼優惠的月票是否取消？對此，聯邦政府尚未宣布最終決策，但框架已露雛形：月票價格將在49歐元至69歐元之間。聯邦政府將年度撥款15億歐元支持該項目，前提是，各州至少也拿出同等金額的資金。

今年以來，德國聯邦政府推出三次減負政策共耗資近1000億歐元，儘管如此，聯邦財政部長、自民黨主席林德納（Christian Lindner）表示不需要新的借貸，他說，2023年的聯邦預算將像計劃的那樣，遵守「為負債剎車」的憲法規定；而今年也不需要追加財政預算。

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