高盛、美銀、大摩普遍看壞美股後市

高盛、美國銀行及摩根士丹利（大摩）等投資機構，都普遍看壞美國經濟及股市前景，且上周投資人大舉贖回，使股市共同基金大量失血。

高盛全球股市策略長歐本海默指出，股市投資人寄望經濟能「軟著陸」，但不太可能實現，因為通膨居高不下，且全球經濟有滑坡的風險。他說，雖然各國股市今年來都已重挫，還須進一步下跌，才能反映通膨居高更久，以及美、中、歐經濟成長下降的風險。儘管市場已出現防禦類股優於景氣循環類股的型態，顯示市場正預期經濟減緩，但大盤還沒接受這個現實。

歐本海默指出，「現階段看來市場仍在反映軟著陸的可能性；但我認為股市若要確定翻轉，必須先進一步反映經濟衰退的風險」。他表示，在6月中出現這波「夏季回升行情」前，股市已大致反映經濟衰退的風險；市場寄望於聯準會（Fed）緊縮政策轉向，帶動這波回升走勢，但在Fed主席鮑爾在傑克森洞年會發表鷹派演說後，股市的樂觀氛圍已大致消退。

美國8月就業報告顯示失業率升高，股市一度樂觀認為Fed的緊縮政策正在發揮作用，因而一度走強，但之後又反轉下跌。歐本海默說，就業報告不足以振奮股市，因為就業持續強勁將拉高通膨預期，並鼓舞Fed繼續升息以恢復物價穩定。

從正面來看，歐本海默預料美國經濟不會深度衰退，因為民間財務狀況仍強，並且認為美股不會跌太多，預料在經濟衰退的風險明確之前，股市將經歷一段低報酬、高震盪的階段，「股市要觸底，我認為股價可能還要更低，且更進一步反映經濟衰退風險，同時Fed升息的終點可能（比目前的預期）更高」。

美銀策略師團隊則指出，在Fed強力展現對抗通膨的決心後，投資人正準備接受經濟衰退，並加速退出股市。在8月31日止當周，全球股市基金淨流出94億美元，是今年來贖回金額第四高的一周，全球債券基金也淨流出42億美元。

美銀預料，「通膨震撼來得快，衰退震撼來得慢」，原因包括物價快速上升、政府擴張財政支出、家庭擁有龐大儲蓄，以及俄烏戰爭的衝擊。

從8月26日的傑克森洞年會以來，標普500指數總市值已蒸發逾2兆美元，且「夏季回升行情」的漲幅也已回吐一半。美銀預測，標普500指數將跌到3,600-3,700點。

有華爾街「大熊」之稱的大摩專家威爾森對後市更加看空；他預測，如果經濟能夠「軟著陸」，則標普500指數將下探3,400；如果陷入衰退，將跌到3,000。投資專家格雷森也表示，股市「超級泡沫」還未被戳破。