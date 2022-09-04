史提格里茲：三大理由 Fed繼續升息可能加劇通膨
美國聯準會（Fed）官員近來陸續表態，將繼續升息以抑制高漲的物價，但諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）卻表示，這麼做將有加劇通膨壓力的風險。
史提格里茲2日在義大利一場論壇上表示，美國的利率自2008年以來持續維持在零或接近零的水準，確實有必要加以調整，但有三個理由可能讓Fed的激進升息做法引發通膨。
史提格里茲分析，第一個理由是，造成通膨的壓倒性因素是供應面混亂導致的原油和糧食價格高漲。他說：「升息顯然不會讓原油和糧食的產量變多、價格下降，反而可能使情況惡化。由於我們必須增加投資才能緩解供應面瓶頸，升息將讓這（增加投資）變得更加不易。」
第二個理由是，大型企業的利潤已隨著輸入成本高漲而增加。史提格里茲指出，大型企業不僅已轉嫁成本，且正從價格調漲中獲得更多好處。因此，在市場處於非競爭環境下進行升息，可能近一步推升通膨。
史提格里茲說，最後一個理由是，有一個通膨重要元素的成本也可能上漲，那就是房價。利率升高，就會反映在房租上，Fed的研究已顯示出這一點。
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