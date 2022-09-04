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未來一周降雨趨勢出爐！各地恢復午後雷陣雨 周四起「有變數」

美國新一波晶片出口管制 將觸發大陸加速自力開發

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

面對美國最新公布的晶片出口管制，中國大陸當局預料將啟動新一波的注資計畫，促進國內半導體生產。

美國宣布嚴格的晶片授權規定，可能封鎖輝達、超微等高階處理器輸往大陸。大陸晶片業高級主管表示，既然不能突破「封鎖」，因此「這些管制將使中國大陸加速產生本地的替代品」。

儘管大陸政府投資基金支持的晶片開發案失敗頻傳，甚至涉嫌資金浪費、貪腐及管理失當，但專家相信這並不會阻止大陸晶片自給自足的決心。

傑富瑞投資銀行分析師指出，受輝達晶片出口管制影響最大的是雲端服務供應者、網際網路與人工智慧相關業者；預料業者打算改用國內生產的繪圖處理器（GPU）代替，但將會出現與輝達的Cuda人工智慧操作系統軟體無法相容的問題。

大陸業界主管指出，大陸開發出自己的EDA軟體只是時間問題；美國的工具「極為複雜且精密，無法立即複製；但只要有足夠的資金與人才，就能夠縮小差距」。

美國 半導體 晶片

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