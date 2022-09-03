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桑默斯認為美國通膨要回到2% 失業率須升到6%

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國前財長桑默斯，圖為他參加2017年達沃斯年會的檔案照。路透
美國前財長桑默斯，圖為他參加2017年達沃斯年會的檔案照。路透

美國8月就業報告指出，勞動參與率從62.1%明顯上升到62.4%，令一些分析家認為這顯示勞動力供給增加，有助於抑制工資及通膨升勢；但美國前財長桑默斯對這種樂觀看法大澆冷水，強調應聚焦於就業持續強勁增加所產生的通膨潛力。

桑默斯接受彭博電視專訪時表示，「有一種趨勢，誇大了勞動參與率上升多少，將能降低通膨壓力。人們認為這是新增的勞動供給，但他們忘了」就業增加會使所得及支出增加，從而促進勞動需求。

他並指出，美國失業率可能必須從目前的3.7%，大幅上升到6%，才能使通膨率回降到2%目標，這遠比聯準會（Fed）在6月時所預測的4.1%高出甚多。Fed將於9月中會議時公布最新的預測。

桑默斯認為，經濟若達成「軟著陸」，則代表「希望壓倒經驗」，「這種可能性勝算不大」。

美國現任財長葉倫接受MSNBC訪問時表示，「我個人相信有辦法達成」軟著陸，她並稱之為一項「艱難的」任務。

通膨 美國 Fed

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