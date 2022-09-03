快訊

這款月餅熱量最高！營養師傳授小撇步，讓你烤肉、月餅都能均衡健康吃

中颱軒嵐諾來襲山區雨勢增 竹縣宣布尖石、五峰停班停課

日本羽賽／周天成逆轉石宇奇 明爭個人今年第二冠

拉攏抗中！拜登9月底舉辦太平洋島國峰會

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登將在9月28日至29日首次舉辦太平洋島國領袖峰會。歐新社
美國總統拜登將在9月28日至29日首次舉辦太平洋島國領袖峰會。歐新社

美國白宮2日表示，總統拜登將在9月28日至29日首次舉辦太平洋島國領袖峰會，以加強與該地區之間的關係。

白宮在一份聲明中說，這場峰會將反映美國「在氣候變遷、疫情應對、經濟復甦、海上安全、環境保護，以及推動自由開放的印太地區等關鍵問題上，擴大與深化合作」。

白宮指出，拜登已邀請包括索羅門群島在內的12個太平洋島國與會，這些國家4月時與中國達成一項安全協議，加劇華府擔憂北京日益增長的影響力。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）上個月訪問東加時宣布舉辦峰會這項計畫，但當時還未給出確切時間。

索羅門群島近期因為拒絕美軍艦入港，而與美國關係陷入緊張，美國及其盟友澳洲擔心，中國會在索羅門群島獲得軍事立足點。

美國 白宮 索羅門

延伸閱讀

美售我既有戰力維持案 學者點出美方對台軍售警訊

美再宣布對台軍售 總統府：感謝落實對台安全承諾

美台商會：最新對台軍售非新增戰力 台難應對封鎖威脅

美國持續實施川普時代關稅 依法展開審查

相關新聞

嗅到苗頭不對！英政府欲擋下中資收購英最大晶片廠NWF

英國最大晶片廠紐波特（Newport Wafer Fab）遭中國聞泰科技公司旗下的安世半導體（Nexperia）百分之百...

拉攏抗中！拜登9月底舉辦太平洋島國峰會

美國白宮2日表示，總統拜登將在9月28日至29日首次舉辦太平洋島國領袖峰會，以加強與該地區之間的關係。

英國被印度超越！跌至全球第六大經濟體

彭博資訊報導，英國已經被印度超越，淪為世界第六大經濟體，這對正在努力應對殘酷生活成本衝擊的英國政府來說又是一大打擊。

報復G7設石油價格上限 俄羅斯：無限期暫停北溪1號供氣

七大工業國集團（G7）2日同意，將對俄羅斯石油進口緊急制定價格上限後沒多久，俄羅斯便以設備故障為由，無限期暫停北溪1號天...

美元攀高 市場盯人民幣7字關

美國聯準會（Fed）從主席鮑爾以降的官員八月來頻頻展現「無盡鷹派」立場，已在匯市掀起驚濤駭浪，把美元推上二十年高點後，許...

就業報告難解Fed升息之憂 道瓊翻黑、股指連3周下跌

美股2日下跌，為連續第3周下跌，強勁的8月就業報告未能緩解對Fed將繼續大幅升息以對抗通膨的擔憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。