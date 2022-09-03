拉攏抗中！拜登9月底舉辦太平洋島國峰會
美國白宮2日表示，總統拜登將在9月28日至29日首次舉辦太平洋島國領袖峰會，以加強與該地區之間的關係。
白宮在一份聲明中說，這場峰會將反映美國「在氣候變遷、疫情應對、經濟復甦、海上安全、環境保護，以及推動自由開放的印太地區等關鍵問題上，擴大與深化合作」。
白宮指出，拜登已邀請包括索羅門群島在內的12個太平洋島國與會，這些國家4月時與中國達成一項安全協議，加劇華府擔憂北京日益增長的影響力。
美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）上個月訪問東加時宣布舉辦峰會這項計畫，但當時還未給出確切時間。
索羅門群島近期因為拒絕美軍艦入港，而與美國關係陷入緊張，美國及其盟友澳洲擔心，中國會在索羅門群島獲得軍事立足點。
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