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Meta和高通攜手生產VR裝置晶片 合攻元宇宙

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
高通將為Meta旗下Quest虛擬實境（VR）設備，生產客製化的晶片組。路透
高通將為Meta旗下Quest虛擬實境（VR）設備，生產客製化的晶片組。路透

臉書母公司Meta晶片製造商高通（Qualcomm）簽署一項協議，讓高通為Meta旗下Quest虛擬實境（VR）裝置，生產客製化的晶片組。

路透報導，Meta和高通2日在柏林的消費電子產品論壇上宣布，雙方的工程和產品團隊將合作，以高通的驍龍（Snapdragon）平台為基礎，生產Quest專用的客製化晶片。

為了實現祖克柏的元宇宙願景，Meta已大舉投資多項技術，而該公司的VR裝置多年來都採用高通的晶片，包括最新的Quest 2頭戴式裝置。因此，這份協議也凸顯Meta對高通技術的依賴。

Meta執行長祖克柏表示：「有別於手機，建構VR是空間運算、成本與形式因素的全新多維挑戰。我們仍處於元宇宙的早期階段，這種深度的技術整合，將有助VR朝多功能運算平台邁進。」

Meta發言人Tyler Yee說，這是因應Quest的系統規格特別優化的晶片組。他也說，這份協議只涵蓋VR裝置，Meta將持續致力自行開發晶片解決方案。

祖克柏 Meta 晶片 高通

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