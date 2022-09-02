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輝達股價摔至52周低位 「女股神」伍德進場抄底

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood），上個月才減碼繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）持股，如今則趁著輝達股價摔至52周低點，透過旗下三支指數股票型基金（ETF）進場抄底。

財經媒體MarketWatch報導，伍德旗下方舟創新ETF（ARKK）已敲進價值3,100萬美元的輝達股票，方舟自主技術及機器人ETF（ARKQ）也砸400萬美元，首次買進輝達股票，方舟下一代網路ETF（ARKW）則增持價值500萬美元的輝達部位。

伍德進場的時機，正逢輝達股票重挫，原因是華府將限制限制輝達晶片出貨中國大陸，可能使輝達損失4億美元營收損失。伍德先前持謹慎態度理由充分，因為輝達股價今年來已大跌53％。

特斯拉股票仍是這三檔ETF的最大持股部位，根據FactSet的數據，方舟旗艦基金ARKK今年來下跌56%，儘管年初迄今吸引了9.82億美元資金流入，但上月遭淨贖回8.03億美元。

ETF

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