美股道瓊漲逾100點 美就業平穩緩解Fed更偏鷹派疑慮

美股三大指數2日開盤小幅上揚，道瓊工業指數漲100點，收復本周部分失土，反映8月就業報告符合預期，並未大幅升溫，促使投資人押注聯準會（Fed）可能不會進一步強化鷹派立場。不過由於就業基調仍強，對工資及通膨上升的抑制力道有限，預料Fed9月將第三度升息3碼。

道瓊工業指數2日早盤上漲0.4%，標普500指數上揚0.5%、那斯達克指數揚0.4%、費城半導體指數0.6%，台積電ADR跌0.86%，特斯拉漲0.8%。

美國勞工部公布8月就業報告，新增非農就業人數略優於預估，失業率上升，工資升幅縮小，勞動參與率明顯上升，顯示在通膨率及利率雙升的壓力下，民眾就業意願增強，有助於緩解勞動市場的緊俏形勢。8月就業報告是Fed在9月底會議決定升息幅度前納入評估的重大經濟報告之一。

Fed官員最新發言不改鷹派論調，暗示近期內不會暫停升息。由於9月向來是美股表現不佳的月份，交易員正在關注股市是否會再度下探至6月低點。

高檔運動服飾品牌Lululemon公布上季獲利超越預期，並調高全年營收展望，激勵股價2日勁揚10％。輝達2日盤中跌1%，華府近日限制輝達出貨，拖累該公司股價。