伊爾艾朗：Fed重建公信力 必須做這兩件事

財經網站CNBC報導，安聯集團（Allianz）首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）表示，美國聯準會（Fed）已向市場傳達更一致的訊息，今後還必須再做兩件事重建公信力，才能讓Fed今後的前瞻指引更能取信大眾。

Fed主席鮑爾在上周傑克森洞央行年會上已明確表達抗通膨「鷹派」基調，並警告美國經濟在抑制通膨的過程中仍將面臨「一些痛苦」。在去年誤判通膨只是「暫時」現象後，美國通膨率已衝上40年高點，削弱鮑爾等決策官員的前瞻指引說服力。

伊爾艾朗2日上CNBC接受訪問時表示，Fed建立抗通膨基調，訊息明確而一致，值得肯定；但現在還得做兩件事，才能強化今後前瞻指引的可信度。

他指出，第一件事是「向市場解釋，為何之前的分析錯得那麼離譜，又做了什麼改善預測能力」。 第二件事是「調整政策框架」，現行的框架是為「總需求不足」的昨日世界設計，已不適用於當前「總供給不足」的世界。

伊爾艾朗進一步解釋，Fed自2021年採用至今的政策框架，適用於疫前通膨太低、太久、且仍將長期低迷的環境，顯然已不適合現在的情況。