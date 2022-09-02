路透：印度擬加快新產品安全核可流程 有利蘋果、三星

路透報導，產業團體2日透露，印度將嘗試平行檢測的新策略，以加速新電子裝置的安全核可流程，可能有利於三星、蘋果等公司的新產品在印度加快上市腳步。

印度總理莫迪的政府已訂定目標，希望在2026年之前，電子硬體製造業產值可達3,000億美元。為配合達標，印度正積極設法排除企業遭遇的瓶頸。

按這項計畫，將同時檢測不同的電子元件，以便把從無線耳機到智慧手機等電子裝置的安全檢測與認證所需時程縮短5至8周。目前通常需要16到21周。

產業團體MAIT發布聲明說：「對本產業而言，此計畫與輕鬆做生意有直接關聯；對消費者來說，這將導致最新款產品能更快取得。」

蘋果、三星和小米都是MAIT的會員，其他會員還包括國內外電子、電信和資訊科技業者。

企業主管曾表示，印度產品安全檢測流程冗長，例如蘋果airPods新機型需費時16周，因為充電盒及其零組件必須先過關，接下來再評估耳機。就智慧手機與其零件而論，整個程序平均可能費時多達21周。