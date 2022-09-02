外企猛推「南向」 越南廠房倉儲需求熱

南韓三星電子和沃爾瑪等外國企業紛紛調整供應鏈，在越南引發不動產收購潮後，這些外國公司正搬進預先蓋好的工廠與二級省分。

在越南最大的20座城市與省分中，只有五處去年吸引的外國直接投資（FDI）金額比2016年成長一倍多，而且全都是二級省分，顯示這類工業投資已拓展到河內與胡志明市地區之外。這五處包括蘋果供應商首爾半導體越南公司所在的河南、以及三星製造熱點的北江。

MacBook筆電、洗衣機、太陽能面板等出口產品陸續搬遷到越南生產，帶動工業廠區需求暴增。當地製造業也是推手之一，新冠疫情促使許多工廠遷出都會區以尋找足夠勞工，而且電商需求暢旺也需要更多倉儲空間。

不動產服務公司Cushman & Wakefield的數據顯示，河內與胡志明市周邊地區今年預先蓋好的工廠供應，比2018躍增53.8%。創投業者Wavemaker越南部門主管莊鳳（音譯）指出，市場還有許多資金，雖然目前越南已有許多倉儲供應商，以服務電商等客戶，但還需要遠更多的物流服務，才能滿足產業胃口。

投資人多年來陸續從中國大陸、馬來西亞及泰國轉往越南，先進者常能在河內和胡志明市內部與周邊買到土地，但隨著工業區逐漸擠滿，較晚進入者有其他兩個選項：搬到更遠的地方，或是向已購置土地的企業，租賃預先建好的倉庫或廠房。

角色類似「倉儲界Airbnb」的Wareflex說，雖然許多企業都自行興建儲存設施，但愈來愈多企業選擇用租的，因為蓋廠房很花錢，如果用租的，只須付錢租賃需要用到的空間，在庫存波動時還能省錢，這個趨勢也顯示正有許多專業倉儲供應商進入越南，當地供應商的服務也持續改善。

在製造商進入越南後，物流巨擘和營建業者也會跟進，例如台灣的永聯物流和日本的鹿島建設，這兩家公司已共同推出規模4.21億美元的建設計劃，要在越南各地興建定製的工廠與倉儲。

越南去年10月解除防疫封鎖措施後，許多外地勞工都返回安全的家鄉，由於企業難以吸引勞工重返都會區，只能自行「逐勞工而居」，例如沃爾瑪和Primark的服飾供應商Nha Be，就因為更難在胡志明市請到人，而把工廠遷到湄公河三角洲與越南中部。

JLL越南公司指出，由於土地競購成本升高、強大的稅務誘因、以及勞動力分布，大型投資正逐漸轉向較次級的省分，預先蓋好廠房的該發商也因為可購土地稀少，而在二級地區拓展足跡。

但所有這些新設施都需要聯外道路和港口，馬來亞銀行經濟學家指出，若越南想在全球價值鏈往上爬，就必須提高交通連結度，否則若基礎設施跟不上工業化需求，將會有更多瓶頸與供應干擾。