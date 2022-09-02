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擠下台股 印度股市本季在MSCI新興指數權重超台追陸

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
印度股市第2季大幅彈升，已使印股在MSCI新興市場指數的權重躍上第二名。圖／路透
印度股市第2季大幅彈升，已使印股在MSCI新興市場指數的權重躍上第二名。圖／路透

彭博資訊報導，印度股市第2季以來大幅彈升，已使印股在MSCI新興市場指數的權重躍上第二名，超前台灣，如今僅次於中國大陸。

彭博彙編的資料顯示，截至8月底，印度國家權重升至14.483%，在108個股市中名列第二，略高於台股的14.483%。印股7月底權重為13.94%。

台股在MSCI新興市場指數的權重從7月底的14.66%降至14.48%。台灣有84家公司納入MSCI新興市場指數，包括權重最大的台積電。

中國大陸仍以30.19%的權重居各國之冠，略高於7月底的30.06%，大約占MSCI新興市場指數總市值的三分之一。

彭博資料顯示，印度標普BSE Sensex指數上季躍漲11%，在全球市值逾1兆美元的股市中表現最佳，反映外資回流、在當地股市注資76億美元。Sensex指數目前只差不到5%，就重返去年10月締造的歷史最高價位。

過去兩年來，隨著股市表現分歧，印度和中國大陸在MSCI新興市場指數的權重變化甚大。大陸防疫封控導致投資人逃離陸股，使中國大陸權重自2020年8月來已降低9個百分點；印度權重則躍增超過6個百分點。

新興市場 印度 MSCI

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