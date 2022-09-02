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史上第一支「K-Pop」ETF在美掛牌！連BLACKPINK都是成分股

商業周刊／ 撰文者：曹博凱
隸屬韓國YG娛樂的女團BLACKPINK，首次登台美國MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）。 美聯社
隸屬韓國YG娛樂的女團BLACKPINK，首次登台美國MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）。 美聯社

摘要

1. 一支追蹤韓國流行音樂和娛樂公司的ETF（代號KPOP）將在紐交所正式亮相，這是美國首支以韓娛為主的ETF。

2. KPOP預計囊括30間在韓上市娛樂公司，知名韓娛公司HYBE、YG娛樂、JYP娛樂、SM娛樂都將名列成分股之一。

3. 在韓國股市近期一遍跌勢中，娛樂公司股價逆勢上揚，顯示產業潛力；但彭博警告，這支ETF因產業單一，可能只會吸引韓粉散戶。

現象級女團BLACKPINK近日首次登台美國MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）表演，轟動全場，連台下的天后泰勒絲（Taylor Swift）都忍不住起來跟著邊唱邊跳。她們的新歌「Pink Venom」上線Youtube一天就累積9千萬點閱，直接站上歷史第三名。

韓流在全世界持續發威，圈粉無數。現在，你可以不再只是當個小粉絲，而是成為巨星們的股東。

一間韓國AI公司Contents Technologies搶佔先機，推出首支赴美上市、主打韓國娛樂產業的ETF，代號KPOP，並由美國ETF發行商ETC（Exchange Traded Concepts）代為發行，將在美國9月1日登陸紐交所旗下的群島交易所（NYSE Arca Exchange）。

這支被動型ETF將透過AI演算法及自然語言，追蹤前30熱門、規模1000億韓元（折合約新台幣22.5億元）以上的在韓上市娛樂公司，其中約7到8成持股會是流行音樂、電影、戲劇等領域，剩餘則是互動媒體服務及其他個別公司。

不論是曾打造韓國知名男團防彈少年團（BTS）的知名娛樂公司HYBE、現象級女團BLACKPINK的YG娛樂，以及其他知名韓娛公司JYP娛樂、SM娛樂都將是成分股之一。

Contents Technologies年僅29歲的創辦人李章元（音譯，Jang Won Lee）接受彭博訪問時說，他自己也是韓國流行音樂的粉絲，「最讓我們興奮的是，這是首次全球投資者和粉絲第一次有機會投資K-Pop」。李章元同時也是韓國一家音樂平台的共同創辦人，他因此曾榮登2018年亞洲富比世30位30歲以下精英榜（30 Under 30）。

韓國目前有少數幾支娛樂及媒體產業的ETF，但並未面向歐美及全球投資者。

李章元表示，「儘管韓國市場整體還深陷熊市情緒中，這些公司（上述知名娛樂公司）因為後疫情時代重新開放線下表演，表現都不錯，所以我們對這支ETF相當有信心。」

根據彭博統計，HYBE和YG的股價都已經從6月的低點反彈約20%左右。

然而，彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）分析師詹亨利（Henry Jim）擔心，這支主題性ETF聚焦在單一國家的單一產業，很難界定他們的目標市場（指投資人）到底是誰，可能最後只會有身為粉絲的散戶會願意投資；但投資韓國娛樂業日漸興盛，這支ETF依舊不失為一個「測水溫」的新嘗試。

資料來源：彭博（1）彭博（2）The Korea Times

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

ETF BLACKPINK 韓流

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