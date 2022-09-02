波克夏公司備受青睞 量化基金第2季增持逾9億美元

英國金融時報（FT）報導，德紹基金、文藝復興科技公司、橋水聯合基金等量化基金，在第2季合計加碼買進數百萬股波克夏公司的股票，價值逾9億美元。

依據電腦模型制定投資決策的量化基金業者，通常依據幾項特定的因素或趨勢來操作，例如選擇動能股，或波動性低於大盤的個股。

股神「巴菲特」執掌的波克夏公司今年之所以備受量化基金青睞，正是因為符合業者設定的投資條件，其中一項是波克夏股票的本益比相對較低。

Fundstrat環球顧問公司的量化研究主管高德說，量化基金看重的是價值和動能，也就是買進贏家、賣掉輸家；波克夏符合這些條件已有一段時間。

根據高盛銀行的研究，第1季尚未持有波克夏的Twenty避險基金，已在第2季買進波克夏的股票，而在羅素1000指數中，只有資料中心業者Switch在第2季吸引的資金高於波克夏。高盛的數據顯示，波克夏名列22家避險基金的前十大持股，也是除了亞馬遜、微軟、蘋果、臉書母公司Meta等科技股之外，最熱門的長期投資標的。