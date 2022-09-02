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蝦皮母公司Sea今年來第二波縮編 賺錢的電玩部門也砍人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蝦皮母公司Sea裁減電玩部門人力，這是今年來的第二波縮編 。路透
蝦皮母公司Sea裁減電玩部門人力，這是今年來的第二波縮編 。路透

為了控制支出，電商平台蝦皮的母公司冬海集團（Sea）裁減電玩部門人員。這是冬海今年的第二波裁員行動，該公司在經歷一系列挫折後，將重心從無節制成長轉向獲利。

彭博資訊報導，根據知情人士，這家東南亞最大的科技公司計劃，最賺錢的電玩業務Garena和研發部門的一些新創項目都將裁減人力。遊戲直播平台Booyah！大約裁掉40人，其中涉及產品管理和品質控管工作的團隊。

總部設在新加坡的冬海並將終止研發部門Sea Labs的一些實驗性項目，這會資遣在公有雲和區塊鏈等領域工作的大約12個人。該公司也撤回在電商部門蝦皮、多個技術職位的工作邀約。

冬海發表電郵聲明表示，「持續專注於該公司生態系統的長期強項，因此配合做出一些改變以提高營運效率，致使影響了一些職務」。

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