快訊

誰是柴契爾傳人？英國蘇納克的首相大戰

直播／連4天新增破3萬例！今本土+33483 境外+336 病歿+36

決戰百里侯／侯友宜接下辯論戰帖 將成林佳龍突破契機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美允許輝達持續在大陸開發AI晶片 但投資人疑慮未減

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
輝達高階AI晶片出貨大陸受到限制，但輝達說，美國政府允許其繼續在大陸開發即將推出的H100晶片。美聯社
輝達高階AI晶片出貨大陸受到限制，但輝達說，美國政府允許其繼續在大陸開發即將推出的H100晶片。美聯社

輝達（Nvidia）繼昨天披露，高階AI晶片A100和即將推出的H100需獲美國政府核准才能向中國大陸出貨後，周四再發布另一項公告表示，美國政府告知，可以繼續在大陸開發H100。但投資人仍擔心，這家半導體產巨擘的產品賣往其最大市場的道路被切斷。

輝達股價周四收黑在139.37美元，跌幅7.67%，盤中最低一度重挫12%。

輝達向證券交易委員會申報，「美國政府已核准輝達持續開發H100所需的出口、再出口和境內轉運」。該公司可以持續經過香港業務出口AI晶片，直至2023年9月1日。這實際上是為了允許輝達的大陸工程師完成H100的開發。經過伺服器用高階AI晶片被限制出貨大陸的惡耗後，這對輝達來說是一場勝利。

不過，周四的公告並未讓投資人安心，他們擔心輝達很大一部分營收將面臨風險。該公司昨天預估，新的出口限令可能讓本季大陸銷售損失4億美元。

Cowen &Co.分析師Matt Ramsay撰寫報告指出：「如果輝達無法完成H100的開發，所造成的連鎖效應可能比對本季營收的直接衝擊更大。」

美國 AI 半導體

延伸閱讀

索馬利亞總統籲大陸增加援助 雙邊關係具「突出特點」

疫情下大陸地方債發行量暴增逾6成 前8個月已破17兆元

9/2【早晨財經速解讀】兆豐金產險理賠壓力大 Q4增資 輝達禁令暴跌逾7% 美國軟著陸無望?外資大賣300億 國安基金護盤了?

安謀告高通侵權

相關新聞

天然氣帳單是最後的棺材釘！通膨、乾旱讓英酒吧挫咧等 啤酒漲價150％嚇跑顧客

才剛熬過新冠肺炎疫情摧殘，英國釀酒產業、酒吧，現在又遭遇能源價格飆漲衝擊，使其經營再度陷入困境。英國啤酒暨酒吧協會（British Beer and Pub Association）日前向政府公開喊話，稱在能源成本暴增3倍、啤酒消費被迫漲價150%的情況下，該產業正面臨極大風險。

風光40年…賣向160個國家 日產小車March走入歷史

曾在台灣街頭巷尾處處可見的日產經典國民小車March，早已揮別台灣市場，如今在日本國內市場也劃下休止符。

蝦皮母公司Sea今年來第二波縮編 賺錢的電玩部門也砍人

為了控制支出，電商平台蝦皮的母公司冬海集團（Sea）裁減電玩部門人員。這是冬海今年的第二波裁員行動，該公司在經歷一系列挫...

美允許輝達持續在大陸開發AI晶片 但投資人疑慮未減

輝達（Nvidia）繼昨天披露，高階AI晶片A100和即將推出的H100需獲美國政府核准才能向中國大陸出貨後，周四再發布...

Fed強勢鷹態掀匯市驚滔駭浪 人民幣是否「破7」受關注

美國聯準會（Fed）從主席鮑爾以降的官員8月來頻頻展現「無盡鷹派」立場，已在匯市掀起驚滔駭浪，把美元推上20年高點後，許...

日新幹線獲利引擎減速

剛上映的好萊塢動作大片「子彈列車」，由性格男星布萊德彼特在霓虹光影閃爍的、極度風格化的日本場景下，主演一名重出江湖的殺手，還請來一線女星珊卓布拉克和波多黎各饒舌小天王壞痞兔共同演出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。