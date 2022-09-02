快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

Fed強勢鷹態掀匯市驚滔駭浪 人民幣是否「破7」受關注

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Fed近來顯露強勢鷹派的立場，已帶動美元過去半年來累計升值12.5%。路透
Fed近來顯露強勢鷹派的立場，已帶動美元過去半年來累計升值12.5%。路透

美國聯準會（Fed）從主席鮑爾以降的官員8月來頻頻展現「無盡鷹派」立場，已在匯市掀起驚滔駭浪，把美元推上20年高點後，許多貨幣匯率都已跌破重要整數心理關卡，或面臨保衛戰，包括歐元已貶破兌美元的平價水準，日圓貶破140價位，接下來市場將關注人民幣是否「破7」。

Fed最新的鷹派言論，是亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（今年無決策投票權）1日表示，美國抑制通膨的行動還沒結束，通膨還是太高，當前通膨的腳步要降回Fed的2%目標，還有長路要走。

此前，今年有決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特都已認為明年不會降息，將維持高利率水準。威廉斯主張Fed可能需要將利率調高至「略高於」3.5%的水準，梅斯特認為須在明年初前，把聯邦資金利率提高到略高於4%，然後按兵不動。

這些言論已帶動美元強升，美元指數1日一度攀抵109.977，刷新20年高點，更逼近110整數關卡，2日盤中雖因市場觀望即將公布的8月就業報告結果而回落，但分析師認為，Fed加速縮減資產負債表，將透過美元流動性縮減、美債殖利率攀高、以及風險資產下跌等三個管道，帶動美元續升的機率高；美元指數過去半年來累計升值12.5%。

由於歐洲經濟前景日漸黯淡，歐元兌美元已貶破平價，且攻勢無力，始終難以擺脫0.9~1.1美元區間，只能狹幅震盪；英鎊也一度貶破1.1500美元價位，後市仍有貶值壓力。

日圓兌美元2日盤中貶破140日圓價位，再探24年低點，官員雖繼續口頭干預匯市，警告將採取適當行動，但市場似乎不擔心，仍大舉押注日圓還會續貶，因為美日殖利率差將繼續擴大，也提高日本銀行（央行）總裁黑田東彥抗擊投機客的難度。

亞洲貨幣已遭受沉重賣壓一段時間，韓元本周一度下探13年低點，菲律賓披索2日盤中也創新低。

市場接下來關注的重大關卡，可能是人民幣是否會「破7」。高盛、野村證券等機構都認為，人民幣將在未來幾個月貶破人民幣7元，因為目前人民幣的貶值壓力來自強勢美元，而且出口強勁與貿易順差屢創新高也讓當局更能冷靜面對貶值，因此相較於守住整數關卡，北京當局更重視貶值節奏，希望引導人民幣有序貶值。

若人民幣「破7」，將加重澳幣與韓元的貶值壓力。

人民幣 Fed 通膨

延伸閱讀

涉詐領聯盟健康與福利計畫 主謀威廉斯坦承罪行

NBA／柯瑞、詹皇領銜 「白色巧克力」點名現役最強5人

NBA／享受與柯瑞鬥嘴樂趣 威廉斯曝兩人是夏洛特同鄉

肯定威廉斯執教表現 太陽提前續簽多年合約

相關新聞

天然氣帳單是最後的棺材釘！通膨、乾旱讓英酒吧挫咧等 啤酒漲價150％嚇跑顧客

才剛熬過新冠肺炎疫情摧殘，英國釀酒產業、酒吧，現在又遭遇能源價格飆漲衝擊，使其經營再度陷入困境。英國啤酒暨酒吧協會（British Beer and Pub Association）日前向政府公開喊話，稱在能源成本暴增3倍、啤酒消費被迫漲價150%的情況下，該產業正面臨極大風險。

風光40年…賣向160個國家 日產小車March走入歷史

曾在台灣街頭巷尾處處可見的日產經典國民小車March，早已揮別台灣市場，如今在日本國內市場也劃下休止符。

Fed強勢鷹態掀匯市驚滔駭浪 人民幣是否「破7」受關注

美國聯準會（Fed）從主席鮑爾以降的官員8月來頻頻展現「無盡鷹派」立場，已在匯市掀起驚滔駭浪，把美元推上20年高點後，許...

日新幹線獲利引擎減速

剛上映的好萊塢動作大片「子彈列車」，由性格男星布萊德彼特在霓虹光影閃爍的、極度風格化的日本場景下，主演一名重出江湖的殺手，還請來一線女星珊卓布拉克和波多黎各饒舌小天王壞痞兔共同演出。

Google協助判斷經濟衰退

我們不需要連續兩季實質國內生產毛額（GDP）下跌的報告——非官方的衰退判定標準——來告訴我們美國已經進入——或至少已接近——一個景氣循環的下行階段。

土耳其惡性通膨效應 外商調整財報規則

對於在土耳其營運的外商而言，這個國家已經陷入惡性通貨膨脹，至少他們的財報這樣說。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。