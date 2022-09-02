Fed強勢鷹態掀匯市驚滔駭浪 人民幣是否「破7」受關注

美國聯準會（Fed）從主席鮑爾以降的官員8月來頻頻展現「無盡鷹派」立場，已在匯市掀起驚滔駭浪，把美元推上20年高點後，許多貨幣匯率都已跌破重要整數心理關卡，或面臨保衛戰，包括歐元已貶破兌美元的平價水準，日圓貶破140價位，接下來市場將關注人民幣是否「破7」。

Fed最新的鷹派言論，是亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（今年無決策投票權）1日表示，美國抑制通膨的行動還沒結束，通膨還是太高，當前通膨的腳步要降回Fed的2%目標，還有長路要走。

此前，今年有決策投票權的紐約聯準銀行總裁威廉斯和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特都已認為明年不會降息，將維持高利率水準。威廉斯主張Fed可能需要將利率調高至「略高於」3.5%的水準，梅斯特認為須在明年初前，把聯邦資金利率提高到略高於4%，然後按兵不動。

這些言論已帶動美元強升，美元指數1日一度攀抵109.977，刷新20年高點，更逼近110整數關卡，2日盤中雖因市場觀望即將公布的8月就業報告結果而回落，但分析師認為，Fed加速縮減資產負債表，將透過美元流動性縮減、美債殖利率攀高、以及風險資產下跌等三個管道，帶動美元續升的機率高；美元指數過去半年來累計升值12.5%。

由於歐洲經濟前景日漸黯淡，歐元兌美元已貶破平價，且攻勢無力，始終難以擺脫0.9~1.1美元區間，只能狹幅震盪；英鎊也一度貶破1.1500美元價位，後市仍有貶值壓力。

日圓兌美元2日盤中貶破140日圓價位，再探24年低點，官員雖繼續口頭干預匯市，警告將採取適當行動，但市場似乎不擔心，仍大舉押注日圓還會續貶，因為美日殖利率差將繼續擴大，也提高日本銀行（央行）總裁黑田東彥抗擊投機客的難度。

亞洲貨幣已遭受沉重賣壓一段時間，韓元本周一度下探13年低點，菲律賓披索2日盤中也創新低。

市場接下來關注的重大關卡，可能是人民幣是否會「破7」。高盛、野村證券等機構都認為，人民幣將在未來幾個月貶破人民幣7元，因為目前人民幣的貶值壓力來自強勢美元，而且出口強勁與貿易順差屢創新高也讓當局更能冷靜面對貶值，因此相較於守住整數關卡，北京當局更重視貶值節奏，希望引導人民幣有序貶值。

若人民幣「破7」，將加重澳幣與韓元的貶值壓力。