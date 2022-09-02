高所得者消費未因通膨手軟 Lululemon調高全年營收展望
Lululemon周四調高全年營收展望，可見高所得消費者需求仍然強勁，不受通膨影響其他消費者購買力的影響。Lululemon盤後股價大漲10%。
這家瑜珈褲和高價運動服品牌商預估今年全年營收在78.65億美元至79.40億美元之間，調整後每股獲利在9.75美元至9.90美元之間，優於分析師原估77億美元。此外，Lululemon預估第3季營收將在17.8億美元至18.05億美元之間，每股獲利預計在1.90美元至1.95美元之間，也優於分析師所料。
執行長 Calvin McDonald 指出，消費者對新產品和活動反映不錯，因此帶動客流量。他在新聞稿中說：「我們事業第2季持續展開動能。」
Lulelemon公布第2季獲利2.9億美元，每股獲利2.26美元，上年同期為2.08億美元，每股獲利1.59美元。經特別項目調整後，每股獲利為2.20美元。
Lululemon表示，上季營收增長29%至19億美元，其中北美地區增長28%，對消費者直銷的銷售額成長30%，同店銷售額增長了23%。
從獲利和同店銷售量，Lululemon業績表現均優於預期。庫存也較前一季繳增15%，其他零售業者近幾個月來也同樣為此所苦，不過，Lululemon強調，目前庫存反而讓他們有良好的形勢來支持第3季營收成長。
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