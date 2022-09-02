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微軟首批戰鬥用AR眼鏡交貨 美軍估10年採購額219億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美軍戴上微軟開發的IVAS戰鬥用AR眼鏡。彭博資訊/美國陸軍
美軍戴上微軟開發的IVAS戰鬥用AR眼鏡。彭博資訊/美國陸軍

美國陸軍開始點收微軟（Microsoft）製造的第一批高科技戰鬥用AR眼鏡，因實測結果令人鼓舞。

發言人Jamal Beck發聲明說，陸軍採購、後勤和技術部助理部長Douglas Bush已「准許陸軍開始點收」5,000副「整合視覺增強系統」（IVAS）的其中一部分。先前因擔心性能問題，為了進行更嚴謹的測試，擱置交貨。

Beck說，根據迄今為止的測試結果，「正調整部署計畫，以留出時間修正缺失，並發放到訓練單位」。

微軟的IVAS可望為美軍地面部隊提供「抬頭顯示器」，類似戰機飛行員戴的頭盔式面罩。這個系統是微軟HoloLens智慧眼鏡的定製版本，具夜視功能，指揮官可將訊息投射到士兵眼前。

如果執行所有合約選項，陸軍預計未來10年會在微軟的戰鬥護目鏡、備用零件和支持服務等花上219億美元。

微軟IVAS的最終測試報告要到下個月才會完成。這份報告將協助國會做成決定，是否核准陸軍提議、在10月開始的財年度以4.242億美元進行採購。

陸軍2021年3月下單採購價值3.73億美元的5,000副IVAS。這是未來10年可能採購121,000副IVAS的首批訂單。但該設備的部署在去年稍晚被延遲，「以便持續強化技術平台」。

陸軍 美軍 戰機

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