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躲過晶片頹勢！網通晶片大廠博通營收展望優

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
博通周四公布上季業績和本季展望，均優於分析師預期。路透
博通周四公布上季業績和本季展望，均優於分析師預期。路透

網通晶片大廠博通（Broadcom）周四公布上季業績和本季展望，均優於華爾街預期，減輕外界對網路基礎設施的支出可能放緩的憂慮。

總部在加州聖荷西的博通發聲明說，第4季的營收大約在89億美元。相較下，分析師平均預估87.2億美元。該股在盤後交易上漲3%。

不同於輝達、英特爾和美元科技等供應商都預測銷售急劇放緩，博通的看法表明，該公司避開了晶片需求的廣泛下滑，至少目前如此。

博通執行長陳福陽在法說會上表示，進入第4季之際需求穩健。他說；「從我們的角度來看，基礎設施的支出仍然撐在那裡。」博通積壓的訂單還在增加，已達310億美元，平均交貨期維持50周。根據陳福陽，晶片營收大約有30%來自中國大陸的博通，還沒收到美國政府限制出貨的通知，也不預期會收到。

在止於7月31日的第3季，博通剔除部分項目的每股盈餘增加到9.73美元，優於去年同期的6.96美元，也高於分析師預期的9.56美元。博通上季營收增至84.6億美元，優於一年前的67.8億美元和市場預期的84億美元。晶片銷售年增32%至66.2億美元，基設軟體銷售年增5%到18.4億美元。

陳福陽預估，晶片業務的成長將減速到5%左右，遠低於去年營收激增26%。

華爾街 美國

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