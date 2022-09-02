全球需求堪憂 油價和金屬下跌 美元走升打擊黃金

對全球需求的疑慮升溫之際，原油期貨跌至兩周低點，基本金屬價格也下跌，銅價進一步下跌。黃金跌至六周低點，因美元走強。以下是整理自彭博的商品行情：

油價跌至兩周低點

西德州中級原油（WTI）10月期貨周四下跌3.3%，結算價報每桶86.61美元，為8月16日以來最低。布蘭特原油11月合約下跌3.28美元，結算價報92.36美元。

投資人的注意力集中於全球貨幣政策緊縮，如此一來可能會抑制經濟成長並打擊石油需求。中國成都防疫封控也不利信心 。

油價在8月止的三個月裡跌逾20%，回吐俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來的所有漲幅。油價下跌促使沙烏地暗示OPEC及其盟友可能會削減供應。OPEC定於周一開會討論產量政策。

黃金跌至六周來谷底

金價周四連續五天下跌，因在令人鼓舞的美國製造業數據和失業救濟申領數據發布後，美元指數升至新高，美國公債殖利率也攀升。

這些報告增加對Fed大幅升息的支持，削弱了黃金的吸引力。紐約時間下午5點，現貨黃金下跌0.8%至每英兩1,697.52美元；現貨白銀下跌1%至2020年6月以來的最低點。白金和鈀金也下跌。

紐約黃金期貨下跌1%，結算價報每英兩1,709.30美元。

基本金屬也下跌，銅價進一步下挫，8月為止已連續五個月下跌，創2008年金融危機以來最長連跌紀錄，因成都的防疫封鎖增加需求困境。周四，一波避險浪潮衝擊市場，銅價跌至1個月低點附近。

倫敦時間下午5:51，LME銅價下跌2.6%，結算價報每噸7,597美元，而前兩個交易日已經下跌4.4%。鋁價下跌2.7%，至2021年4月以來的最低價位。錫價重挫7.6%；鋅價下跌5.8%，連續三天下跌，因市場對需求下降感到憂心。