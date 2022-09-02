台積電ADR大跌2.1% 受美限制高階AI晶片出貨大陸衝擊
台積電ADR周四跟隨費城半導體指數下挫，費城半導體指數大跌1.9%。美國宣布禁止尖端人工智慧（AI）晶片出口到中國大陸。
台積電ADR下跌2.1%收在81.64美元，較台北交易股價溢價1.6%。費城半導體指數已連續五日下跌，跌幅11.6%。輝達（Nvidia）周四大跌7.7%，超微（AMD）跌3%。
美國股市周四連續三個交易日下跌，最新經濟數據表現不錯，聯準會（Fed）官員也接連表態力挺升息，投資人認為聯準會（Fed）打擊通膨決心益加堅定。
道瓊工業指數下跌308.12點，跌幅近1%，至31,790.87點；標普500指數跌44.45點，跌幅1.1%，至3,986.16點；那斯達克綜合指數下跌134.53點，跌幅1.1%，至11,883.14點。
台灣加權股價指數昨天大跌293.58點收在14,801.86點。台積電大跌2.9%收在490.50元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 85.47 -2.78 83.90 1.87
中華電 CHT 120.64 -0.50 121.00 -0.05
台積電 TSM 498.43 -2.05 490.50 1.62
聯電 UMC 39.99 -1.21 40.45 -0.14
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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