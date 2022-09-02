台積電ADR大跌2.1% 受美限制高階AI晶片出貨大陸衝擊

今年台灣的航空公司呈現另一種型態的國際飛機製造商競技場。張國煒掌舵的星宇航空機隊清一色都是空中巴士機型，國家隊中華航空本周在政治考量下，宣布以46億美元採購16架波音787夢幻機。

2022-09-02 07:30