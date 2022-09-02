標普500指數尾盤逆轉結束四連跌 輝達帶領費半下殺

美國股市周四尾盤反轉，標普500指數上漲作收，結束四連跌頹勢，投資人一面密切關注周五的非農就業報告，評估聯準會（Fed）的鷹派程度，另一面美國經濟表現堅挺，也穩固投資人的信心。

美股盤中大多下跌，但尾盤反彈下來，道瓊工業指數終場上漲145.99點，漲幅0.5%，收在31,656.42點；標普500指數漲11.85點，漲幅0.3%，至3,966.85點；那斯達克綜合指數仍跌31.08點，跌幅0.3%，至11,785.13。

費城半導體指數大跌1.9%拖累科技股。輝達（Nvidia）大跌7.7%，拖累標普500指數最重。超微（AMD）跌3%，因為美國宣布禁止將一些尖端人工智慧（AI）晶片出口到中國大陸。台積電ADR下跌2.1%，此外，美國公債殖利率全面上漲，2年期殖利率升至近15年以來最高，最高上漲3.5個基點至3.53％。10年期殖利率盤中上漲超過8個基點至3.28％。

美國上周初請失業金人數降至兩個月的最低水準，同時8月裁員人數下降，都表明Fed有空間繼續急進升息，引導勞動市場放緩。投資人如今等候周五公布的非農就業報告，以掌握更多勞動市場的證據。 路透訪問的經濟學家預計8月將增加30萬個工作崗位。

其他經濟數據顯示，物價壓力進一步緩解，由於就業和新訂單回升，8月美國製造業穩步增長。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「今天市場的焦點是周五早上。目前市場超賣....反彈或至少不拋售的因素是因為預期較弱的就業報告，特別是在薪資方面。」

風險資產周四盤中受壓，大陸四川成都突然宣布，自1日起到9月4日實施全面核酸篩檢，市民從1日傍晚6時開始「原則居家」，深圳也擴大封控區域進入「準封城」狀態。同時，投資人也評估地緣政治風險。金門遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊，首度予以擊落。

儘管美股收漲，但市場防禦性基調，醫療保健股漲1.6%，公用事業股漲1.42%。

蘋果（Apple）和特斯拉各上漲0.5%，美光上漲1.4%。

交易員預計Fed 9月連續三度升息75個基點的可能性為73.1%，並預計利率將在2023年3月達到3.993%左右的高峰。

在利率上升的環境下，投資人也變得更加關注企業獲利，這種環境也刺激美元反彈。包裝食品製造商 Hormel Foods 大跌6.6%，該公司下修全年的獲利預測。