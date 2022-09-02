快訊

軒嵐諾將掃東北角帶豐沛雨量 一原因颱風眼竟「看不清」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

標普500指數尾盤逆轉結束四連跌 輝達帶領費半下殺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國宣布禁止將一些尖端人工智慧（AI）晶片出口到中國大陸，輝達（Nvidia）聞聲重挫。路透
美國宣布禁止將一些尖端人工智慧（AI）晶片出口到中國大陸，輝達（Nvidia）聞聲重挫。路透

美國股市周四尾盤反轉，標普500指數上漲作收，結束四連跌頹勢，投資人一面密切關注周五的非農就業報告，評估聯準會（Fed）的鷹派程度，另一面美國經濟表現堅挺，也穩固投資人的信心。

美股盤中大多下跌，但尾盤反彈下來，道瓊工業指數終場上漲145.99點，漲幅0.5%，收在31,656.42點；標普500指數漲11.85點，漲幅0.3%，至3,966.85點；那斯達克綜合指數仍跌31.08點，跌幅0.3%，至11,785.13。

費城半導體指數大跌1.9%拖累科技股。輝達（Nvidia）大跌7.7%，拖累標普500指數最重。超微（AMD）跌3%，因為美國宣布禁止將一些尖端人工智慧（AI）晶片出口到中國大陸。台積電ADR下跌2.1%，此外，美國公債殖利率全面上漲，2年期殖利率升至近15年以來最高，最高上漲3.5個基點至3.53％。10年期殖利率盤中上漲超過8個基點至3.28％。

美國上周初請失業金人數降至兩個月的最低水準，同時8月裁員人數下降，都表明Fed有空間繼續急進升息，引導勞動市場放緩。投資人如今等候周五公布的非農就業報告，以掌握更多勞動市場的證據。 路透訪問的經濟學家預計8月將增加30萬個工作崗位。

其他經濟數據顯示，物價壓力進一步緩解，由於就業和新訂單回升，8月美國製造業穩步增長。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「今天市場的焦點是周五早上。目前市場超賣....反彈或至少不拋售的因素是因為預期較弱的就業報告，特別是在薪資方面。」

風險資產周四盤中受壓，大陸四川成都突然宣布，自1日起到9月4日實施全面核酸篩檢，市民從1日傍晚6時開始「原則居家」，深圳也擴大封控區域進入「準封城」狀態。同時，投資人也評估地緣政治風險。金門遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊，首度予以擊落。

儘管美股收漲，但市場防禦性基調，醫療保健股漲1.6%，公用事業股漲1.42%。

蘋果（Apple）和特斯拉各上漲0.5%，美光上漲1.4%。

交易員預計Fed 9月連續三度升息75個基點的可能性為73.1%，並預計利率將在2023年3月達到3.993%左右的高峰。

在利率上升的環境下，投資人也變得更加關注企業獲利，這種環境也刺激美元反彈。包裝食品製造商 Hormel Foods 大跌6.6%，該公司下修全年的獲利預測。

美國 標普

延伸閱讀

英偉達：美國政府授權出口H100集成電路

美股道瓊早盤跌約200點 投資人擔憂美中科技戰惡化

美國駐北京大使PO排隊篩檢照 網質疑舉動「指桑罵槐」

美國晶片法重擊神山？ 學者：優勢仍在

相關新聞

Fed官員暗示再升息6碼 亞幣全倒、日圓跌破140關卡

美國聯準會（Fed）官員最新發言不改鷹派論調，更認為明年初利率可能須升到「略高於」4%，暗示明年不會降息，帶動美元繼續上...

風光40年…賣向160個國家 日產小車March走入歷史

曾在台灣街頭巷尾處處可見的日產經典國民小車March，早已揮別台灣市場，如今在日本國內市場也劃下休止符。

全球財經／華航「被迫」採購787 航空兩強廝殺下的犧牲者

今年台灣的航空公司呈現另一種型態的國際飛機製造商競技場。張國煒掌舵的星宇航空機隊清一色都是空中巴士機型，國家隊中華航空本周在政治考量下，宣布以46億美元採購16架波音787夢幻機。

24年來最低！日圓失守140關鍵價位 有可能進一步潰敗

日圓匯價周四失守1美元兌140日圓的關鍵價位，是1998年8月以來首見，隨著美日之間貨幣政策的分歧進一步擴大，日圓的跌勢...

全球需求堪憂 油價和金屬下跌 美元走升打擊黃金

對全球需求的疑慮升溫之際，原油期貨跌至兩周低點，基本金屬價格也下跌，銅價進一步下跌。黃金跌至六周低點，因美元走強。以下是...

台積電ADR大跌2.1% 受美限制高階AI晶片出貨大陸衝擊

台積電ADR周四跟隨費城半導體指數下挫，費城半導體指數大跌1.9%。美國宣布禁止尖端人工智慧（AI）晶片出口到中國大陸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。