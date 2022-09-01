日圓對美元貶破140大關 1998年來首見
彭博資訊報導，日圓匯價1日盤中貶破140大關，是1998年來首見。
美國製造業指數和首次申領失業救濟數據持穩，支撐美元走強並觸動美國公債一陣賣壓，交易員愈來愈有把握聯準會（Fed）本月將再次升息3碼（0.75個百分點）。市場關注焦點轉向本周五出爐的美國非農就業報告。
美元兌日圓匯率一度挺升0.8%，報140.13日圓兌1美元。
美元漲勢如虹，使其他國家貨幣貶成一片。英鎊1日連續第五天，對美元貶到兩年半來新低。就業數據發布後，歐元跌破1美元。中國人民幣，包括離岸和在岸，都延續貶勢，截至本周已連續第六個月下滑。
今年美元走強的驅動力，是Fed啟動一連串升息、避險買盤強勁，以及全球成長展望蒙上陰影。歐洲經濟前景黯淡，以及環繞天然氣價格狂飆和俄烏戰爭的地緣政治顧慮，近幾周來更為美元升勢推波助瀾。
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