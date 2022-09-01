日圓對美元貶破140大關 1998年來首見

集微網消息，英偉達最新消息顯示，美國政府已授權出口、再出口和國內轉讓，以繼續開發H100集成電路；該授權還允許公司在2023年3月1日前為A100GPU的美國客戶提供必要的出口支持；此外，美國政府授權A100和H100的訂單履行和物流通過公司的香港設施進行，直至2023年9月1日。

2022-09-01 22:08