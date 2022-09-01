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美股道瓊早盤跌約200點 投資人擔憂美中科技戰惡化
美股三大指數1日早盤開低走低，道瓊工業指數跌約200點，投資人在9月的第一個交易日持續擔憂聯準會（Fed）強化鷹派立場，以及美方限制輝達、超微等晶片業者向中國大陸出貨部分產品，恐拖累相關業者的業績表現。
道瓊工業指數早盤下跌0.6%、標普500指數跌0.69%、那斯達克指數跌0.91%、費城半導體指數2.7%，台積電ADR跌2.68%。
美方限制輝達與超微將高階繪圖處理器與高速運算採用的AI晶片出貨大陸，拖累輝達股價1日早盤重挫5.45%、超微股價也大跌3.5%。
美股在前市下跌後，已連續四日收黑，三大指數8月月線跌幅介於4%~5%。
市場正熱議美股在9月這個向來表現不佳的月份，是否會再度下探6月的波段低點，原因是Fed官員的鷹派立場似乎沒有減緩的跡象。
SoFi公司的專家Liz Young說，美股可能在9月再度回落至6月的低點，「但我認為，美股若要跌至6月16日的波段低點，必須發生更重大的利空」，例如企業下修獲利的程度比預期還嚴重。
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