快訊

真實身分曝光！她用16字名登記參選嘉義市議員 政見設性專區

威力彩頭獎17連摃 下期獎金上看「5.4億元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股道瓊早盤跌約200點 投資人擔憂美中科技戰惡化

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
在美中科技戰的陰影下，美股1日早盤開低走低。路透
在美中科技戰的陰影下，美股1日早盤開低走低。路透

美股三大指數1日早盤開低走低，道瓊工業指數跌約200點，投資人在9月的第一個交易日持續擔憂聯準會（Fed）強化鷹派立場，以及美方限制輝達、超微等晶片業者向中國大陸出貨部分產品，恐拖累相關業者的業績表現。

道瓊工業指數早盤下跌0.6%、標普500指數跌0.69%、那斯達克指數跌0.91%、費城半導體指數2.7%，台積電ADR跌2.68%。

美方限制輝達與超微將高階繪圖處理器與高速運算採用的AI晶片出貨大陸，拖累輝達股價1日早盤重挫5.45%、超微股價也大跌3.5%。

美股在前市下跌後，已連續四日收黑，三大指數8月月線跌幅介於4%~5%。

市場正熱議美股在9月這個向來表現不佳的月份，是否會再度下探6月的波段低點，原因是Fed官員的鷹派立場似乎沒有減緩的跡象。

SoFi公司的專家Liz Young說，美股可能在9月再度回落至6月的低點，「但我認為，美股若要跌至6月16日的波段低點，必須發生更重大的利空」，例如企業下修獲利的程度比預期還嚴重。

美股 Fed 半導體

延伸閱讀

部分GPU產品遭禁銷往大陸 輝達回應了

美股連四黑 台積電下跌14.5元收490.5元

美升級管制 禁AMD、NVIDIA高階晶片出口大陸

美股連四黑 台積電股價跌破500元

相關新聞

美股道瓊早盤跌約200點 投資人擔憂美中科技戰惡化

美股三大指數1日早盤開低走低，道瓊工業指數跌約200點，投資人在9月的第一個交易日持續擔憂聯準會（Fed）強化鷹派立場，...

不滿《通脹削減法》 韓方決議敦促美發放韓產電動汽車補貼

集微網消息，據韓聯社報道，韓國國會今（1）日通過了一項涉及美國《通脹削減法》（IRA）的決議案，決議案提到《通脹削減法》不符合韓美自貿協定和世貿組織規範的基本原則，決議敦促美方基於韓美自貿協定曏韓產電動汽車提供與北美汽車同等的稅收優惠。

英偉達：美國政府授權出口H100集成電路

集微網消息，英偉達最新消息顯示，美國政府已授權出口、再出口和國內轉讓，以繼續開發H100集成電路；該授權還允許公司在2023年3月1日前為A100GPU的美國客戶提供必要的出口支持；此外，美國政府授權A100和H100的訂單履行和物流通過公司的香港設施進行，直至2023年9月1日。

吃下俄國麥當勞後 西伯利亞大亨再吞一家西方企業

根據路透社看到的文件顯示，之前買下俄羅斯麥當勞連鎖速食店的西伯利亞商業大亨，最近提出以高達1.51億歐元買下芬蘭包裝鉅子...

美國亞利桑那州州長：台積電當地晶片工廠取得出色進展

集微網消息，美國亞利桑那州州長Doug Ducey於當地時間周三表示，台積電在亞利桑那州的新工廠建設取得出色進展。

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

高漲的房貸利率正在打擊美國房市，許多買家因而都在期待房價下跌，但要看到這件事情真的發生，可能沒那麼快。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。