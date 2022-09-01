不滿《通脹削減法》 韓方決議敦促美發放韓產電動汽車補貼

集微網消息，據韓聯社報道，韓國國會今（1）日通過了一項涉及美國《通脹削減法》（IRA）的決議案，決議案提到《通脹削減法》不符合韓美自貿協定和世貿組織規範的基本原則，決議敦促美方基於韓美自貿協定曏韓產電動汽車提供與北美汽車同等的稅收優惠。

韓國國會當天下午召開全體會議，名為《敦促美國基於韓美自貿協定為韓產電動汽車提供稅製優惠的決議案》決議案最終獲得通過。決議案指出，《通脹削減法》不符合韓美自貿協定和世貿組織規範的基本原則。韓美首腦今年5月擧行會談期間也重申了兩國的供應鏈合作。而《通脹削減法》的實施與兩國經貿合作的大方曏不符。

決議案還要求政府將繼續同美方進行協商，爭取讓韓產汽車享受與北美汽車同等的稅製優惠，以免喪失市場競爭力。

（校對/趙月）