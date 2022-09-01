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英偉達：美國政府授權出口H100集成電路

集微網／ 集微網

集微網消息，英偉達最新消息顯示，美國政府已授權出口、再出口和國內轉讓，以繼續開發H100集成電路；該授權還允許公司在2023年3月1日前為A100GPU的美國客戶提供必要的出口支持；此外，美國政府授權A100和H100的訂單履行和物流通過公司的香港設施進行，直至2023年9月1日。

此前，媒體証實，美國芯片廠商AMD、英偉達相繼收到總部通知，對中國區客戶斷供高端GPU芯片。

隨即，手機晶片達人在微博上爆料了英偉達CEO黃仁勛最新發送的內部郵件，黃仁勛在郵件中証實美國商務部對銷售給中國和俄羅斯A100和H100 GPU提出了新的許可証要求，並表示英偉達將提供A100最佳替代產品給中國客戶。

（校對/李梅）

美國 俄羅斯 香港

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