美國亞利桑那州州長：台積電當地晶片工廠取得出色進展

集微網消息，美國亞利桑那州州長Doug Ducey於當地時間周三表示，台積電在亞利桑那州的新工廠建設取得出色進展。

據路透社報道，Doug Ducey在訪問台北期間的一次投資會議上發表講話時回憶了2017年與台積電領導層會面，然後台積電在2020 年宣佈投資，“僅僅過了兩年多，台積電就完成了工廠主要設施的建設，並繼續取得出色的進展。隨著台積電的歷史性投資，大約有兩打台灣供應商發現亞利桑那州適合投資。”

台積電在一封電子郵件聲明中表示，Doug Ducey及其團隊沒有訪問該公司，但確實與他們進行了交談，“感謝亞利桑那州政府的持續支持，台積電代表與衆多供應鏈合作夥伴就該州當前的投資項目與Doug Ducey及其團隊進行了熱烈的討論。”

（校對/王雲朗）