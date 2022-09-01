豐田調漲鋼材價！漲幅再刷新高 大宗商品成本續攀

日本豐田汽車與日本製鐵展開新一輪談判後，決定調漲賣給零組件製造商的車用鋼材價格，從10月起到明年3月這段期間，每公噸調漲4萬日圓（289美元），是歷來最大漲幅，主要是為反映成本，這也是近期連續第三次調高鋼價。

豐田是日本最大的鋼鐵買家，須負責採購內部和供應商要用的鋼鐵原料。豐田的採購價格已成為造船和家用品等一系列產業的採購合約基準價，因此日本許多企業可能對豐田最新的漲價舉措「很有感」。

自2010會計年度起，豐田和日本製鐵依據鐵礦砂、焦煤及其他原物料的浮動成本，每六個月重新議定鋼價。這已是雙方在近期磋商中連續第三次同意調漲鋼價。

日經報導，一般認為，豐田將每公噸鋼價調漲4萬日圓，漲幅約為20%至30%，超過本會計年度上半年（今年4月至9月）的每噸漲約2萬日圓，再度改寫新高。此時俄烏戰爭正推升大宗商品價格加速上揚。焦煤價格上季漲抵歷來新高，且自第1季來已飆漲30%；鐵礦砂價格也在高檔盤旋。

與此同時，全球第二大鋼廠阿賽洛米塔爾（ArcelorMittal）也向歐洲客戶宣布調漲鋼價，轉嫁高漲的生產成本。消息人士透露，這家公司11月交付的熱軋鋼捲，將調漲13%至每噸850歐元。

價格評估公司Argus Media稍早表示，阿賽洛米塔爾此舉是要應付歐洲能源危機引發生產成本高漲的問題。大宗商品業者Kallanish引述不具名來源指出，阿賽洛米塔爾生產的其他產品同步漲價，例如，以高耗能方式生產、用於營建業的商品級長鋼，每噸將調漲150歐元。