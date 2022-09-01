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「經典小車」變時代的眼淚！日產將在日本市場停產March
曾在台灣街頭巷尾處處可見的日產經典國民小車March，早已揮別台灣市場，如今在日本國內市場也劃下休止符。
讀賣新聞報導，目前在日本市場販售的March是在泰國生產，日產汽車已在8月底停止為日本國內市場製造March車款，並將販售至庫存售罄為止，March長達40年的風華也將就此走入歷史。日產將聚焦於投資油電混合車和電動車。
根據日本汽車經銷商協會（JADA）的數據，March去年全年在日本僅售出8,819輛，只有日產旗下另一款小型車Note的十分之一，也落後豐田的Yaris、Aqua，及本田的Fit。
日產已把小型車的銷售重點擺在Note，並計劃將自家的油電混合系統配備於旗下所有車款，力推產品電動化。
日產將在部分海外市場以「Micra」的名稱，持續販售March。日產計劃在歐洲與雷諾汽車聯手開發Micra的電動車後續車型。
March於1982年10月問世，具備人人皆可輕易上手和亮眼的油耗表現等特質，吸引女性與年輕人客群。這款車在日本累計售出約260萬輛。
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