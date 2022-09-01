全球經濟展望黯淡 銅、鋁等基本金屬行情續挫

由於全球經濟衰退憂慮升溫，基本金屬行情1日盤中續跌，銅價在連跌五個月後，下挫約0.8%，延續2008年來的最長跌勢。

倫敦金屬交易所（LME）銅3個月期貨1日盤中跌0.8%至每噸7,742.5美元，上海期交所交易最熱絡的10月銅期貨重挫1.6%至每噸人民幣60,950元（8,832.57美元）。中國大陸8月製造業景氣陷入萎縮、房市仍深陷危機，引發需求疑慮。

LME鋁3個月期貨也跌0.2%至每噸2,353.5美元，鋅價挫跌1.3%至每噸3,414.50美元，錫價大跌2.8%，報每噸22,150美元。

上海鋁期貨下挫0.3%至每噸人民幣18,285元，鋅價暴跌6.1%至每噸人民幣180,930元，錫價跌1.5%至每噸人民幣24,495元，鎳價下挫2.5%到每噸人民幣165,780元。