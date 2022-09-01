歐盟提新規 智慧手機業者須提供備用零件五年

歐盟提出更嚴格的智慧手機零組件供應規範，未來在歐盟銷售智慧手機的製造商，將須提供備用零組件五年、確保更長的電池壽命，還要在手機下架後繼續提供功能與安全更新。一名高階歐盟官員警告，未達成這項永續要求的產品「將須下架」。

英國金融時報（FT）報導，歐盟執委會8月31日提出草案，要求未來智慧手機製造商須從產品上架那天起的之後五年，都要讓市場能取得至少15種不同零組件，且電池須能在至少充飽電500次後還能使用，容量不能降到83%以下。手機也必須顯示節能標籤，樣式類似洗衣機或洗碗機所使用的標籤，內容為電池續航力、以及耐摔等其他特性。

這項草案也涵蓋平板電腦和標準手機，更涵蓋軟體，要求製造商在裝置下市後的三年內仍要提供功能更新，五年內要提供安全更新，這將對Android系統的手機構成一大挑戰，因為Android手機用戶只會收到幾年的軟體更新。

這是繼歐盟6月規定到2024年時要使用標準化充電器之後，再度針對電子裝置的新措施。草案表示，若硬體更能修復與回收，將能讓生產與使用過程中的能源消耗減少三分之一，「用戶常貿然換機，換機後也未充分重複使用或回收舊機，造成資源浪費」。

非政府組織歐洲環境局（EEB）的研究指出，延長在歐盟境內販售的所有智慧手機生命周期五年，將省下相當於約1,000萬噸的二氧化碳，約為路上500萬輛車的排放量。

但智慧手機製造商認為，要提供更多備用零件的要求，只會增加塑膠使用量。代表科技業的團體「數位歐洲」指出，這項政策可能造成過度生產、以及之後的倉儲存放和銷毀閒置零件問題，也會造成資源浪費，也會降低原料效益及經濟價值，最終將讓消費者承擔更高的成本。

蘋果製造商已加強產品修復計畫，最新款iPhone的電池、顯示器、SIM卡插槽、相機鏡頭和喇叭都能修理，今年4月更首度為iPhone用戶推出自助修復方案，租賃修復工具和零件給美國客戶，並承諾未來幾個月將擴及歐洲。

CCS Insight行動分析師Wayne Lam說，這項規範對小型智慧手機製造商的挑戰將甚於蘋果和三星電子等大廠，可能導致智慧手機的售價提高，甚至把超低價的手機完全掃出歐盟市場。