硬碟大廠希捷調降營收預估 示警雲端支出可能減緩

硬碟製造商希捷（Seagate）周三（8月31日）調降本季財測，原因是經濟環境惡化將衝擊來自特定亞洲市場和企業客戶對希捷資料儲存產品的訂單，該公司同時警告，雲端運算服務業者的活動可能會減緩。

希捷執行長莫斯里（Dave Mosley）表示：「從我們在7月中的財報會議後，特定亞洲地區的經濟趨勢走軟已經擴大客戶的庫存修正和供應鏈受擾。」「在總體經濟不確定性持續之季，我們對全球企業／專業代工生產商（OEM）和特定美國雲端客戶的採購行為看法更加審慎。」

希捷表示，預估截至9月30日止的本季營收為20億至22億美元，低於原先預估的23.5億至26.5億美元；預期經調整後的每股盈餘「大幅低於我們先前預測的至少每股1.2美元」。

希捷股價31日收盤大跌3.5%至每股66.96美元，今年來重挫逾40%，高於那斯達克指數的24%跌幅。

由於通膨和經濟衰退疑慮，PC和智慧手機等消費者電子產品需求近月來已下滑。一位分析師預測，由於半導體市場面臨十年來最嚴重衰退，晶片股今年還可能再跌25%。儘管近來財報顯示，雲端領域的成長和支出大致持穩，但減緩的疑慮持續存在。

Evercore ISI分析師穆斯（C.J. Muse）認為，雲端領域減緩是因為像是亞馬遜、微軟、Alphabet和Meta等大型雲端服務業者和大科技公司已經購買目前所需的儲存和記憶體，而非他們正在縮減計畫。

穆斯說：「希捷現在的說法和美光、威騰電子（Western Digital）更接近，我們認為這三家業者在儲存和記憶體領域見到的雲端需求走軟主要與庫存問題有關，而非整體大規模減緩，儘管這仍有待討論。」