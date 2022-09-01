安謀怒告高通違反授權協議 與大客戶法律攤牌受矚目

國晶片設計公司安謀（Arm）宣布，已控告手機晶片大廠高通（Qualcomm）與高通近期收購的晶片設計公司Nuvia違反授權協議和侵害商標，這也代表安謀與最大客戶之一的高通上演法律攤牌。

這起糾紛聚焦高通去年收購的晶片新創公司Nuvia。根據安謀向德拉瓦州聯邦地區法院提出的控訴，Nuvia採用安謀的授權開發晶片設計，不得在未獲許可的情況下轉移給高通。安謀說，Nuvia的授權許可在2月已被停止，此前的協商無法達成決議。

高通和安謀是全世界兩大最具影響力的晶片公司，如今出現僵局，備受產業關注。高通是智慧手機處理器和數據機的最大製造商，但和其他同業一樣，仰賴安謀的晶片設計架構，這種晶片設計架構是晶片用來運作作業系統等軟體的基本電腦程式碼。

安謀在聲明中表示：「由於高通試圖在沒有經過安謀同意的情況下轉移Nuvia獲得的授權，根據安謀的授權協議，此舉違反標準，安謀的授權許可已在2022年3月被終止。」「在那日期的前後，安謀已多次有誠意尋求解決辦法。」

高通表示，安謀無權干預高通或Nuvia的創新，「安謀的控訴忽略高通擁有安謀涵蓋客製化設計中央處理（CPU）的廣泛、根深蒂固的授權權利，我們有信心這些權利會被確認。」

高通去年以14億美元收購Nuvia以強化其技術並涉入威力更強大的晶片領域。這是高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）要讓高通業務多元化、減少仰賴智慧手機產業、取得筆電晶片市場市占、最終建立獲利豐厚伺服器處理器業務等廣泛策略的一環。然而，安謀的這樁訴訟，不利高通的相關行動。

高通8月30日股價下跌1.6%至每股132.27美元，今年來下跌28%，和整體晶片股跌幅差不多。

路透報導，這樁訴訟代表高通和安謀的關係破裂，安謀是高通最重要的技術合作方之一。高通自從停止設計自家的客製化運算核心後，就一直仰賴安謀。但近年來，雙方已出現不和。

高通內部一些人士曾私下抱怨，安謀的創新速度正在鬆弛，導致高通晶片在表現上落後於蘋果的處理器。

Nuvia是由幾位蘋果公司前晶片架構工程師創立。高通收購Nuvia是要重新啟動研發客製化運算核心技術的行動，藉此與聯發科等同業所採用的標準安謀設計有所區隔。