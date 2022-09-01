葛蘭森說「超級泡沫」還沒破 大摩策略師指美股會續跌

知名投資人、GMO資產管理公司共同創辦人葛蘭森（Jeremy Grantham）說，儘管今年美股動盪不安，但他先前警告的「超級泡沫」還沒破。

葛蘭森周三撰文說，美股6月中旬到8月中旬的漲勢符合熊市反彈模式，出現在股市初期急跌之後，但在經濟真正開始惡化之前。他認為前頭還有「更多泡沫」，因為有被過度高估的股票、債券和房市，形成「危險組合」，再加上大宗商品震盪和美國聯準會的鷹派立場。

現年83歲的葛蘭森大約在年初預測，大盤會重挫將近50%，出現歷史性崩跌。標普500指數在6月一度大跌，較1月峰值下跌近25%，接下來兩個月強勢回升，但周三出現連續四個交易日收黑的頹勢，包括摩根士丹利首理美股策略師Mike Wilson在內許多謹慎行事的投資人都認為，市場尚未觸底。

Wilson說，投資人還有更多苦頭要吃。6月可能是一般股票的低點，但「通常最後才下跌」的標普500指數恐將跌破6月低點。3,400點是成長衰退或軟著陸會有的情境。「真的衰退」將使該指數逼近3,000點，遠低於周三收盤的3,955點。雖然市場的底部很難預測，但Wilson指出「至少接下來一兩季的方向還是下行」。

葛蘭森在受訪時表示，先前的漲勢是典型的熊市反彈，「人們卻喊『新牛市』，那是胡說八道」。對於葛蘭森，超級泡沫崩跌分做幾個階段，首先，像今年上半年那樣受挫，然後會有小幅反彈，最終，基本面崩潰，股市掉到低點。