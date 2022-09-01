美元續強 日圓匯率刷新24年低點 面臨測試140整數關卡

日圓兌美元匯率今天（1日）刷新24年低點，貶至1998年來最低，因美國公債殖利率繼續拉高，為日圓帶來更多壓力。美元指數在周三回落後，今日再度上揚，仍接近周一創下的20年高點，交易人士為聯準會進行更多升息做準備。

在今天早上東京交易時段，日圓貶值0.4%，報139.57日圓兌1美元，刷新24年低點。對於外匯觀察人士來說，日圓下一步就是面臨140日圓的整數關卡，一些分析師曾表示，若日圓貶破140，可能引發官方干預。

美元指數1日上揚0.2%，報108.92。美元指數已連漲三個月。

歐元兌美元今天盤中貶值0.25%，報1.0029美元。

聯準會主席鮑爾在傑克森洞央行年會演說的影響持續發威，美國指標的10年期公債殖利率周三竄升至3.19%。美國與日本經通膨調整後的殖利率利差持續擴大至今年來最大。

所謂的實質殖利率利差是日圓走貶的一大因素，因為相較於日本，投資人尋求在美國更具吸引力的資產報酬。

FXStreet.com高級分析師Joseph Trevisani表示：「傑克森洞仍在推動交易。」路孚特數據顯示，交易人士預期聯準會9月升息3碼的可能性大約是68.5%。

Silver Gold Bull外匯和貴金屬風險管理總監Erik Bregar表示：「所有這些在7月底出現的關於聯準會可能轉向的押注都必須解除，因此這意味著我們必須再次買入美元，因為聯準會還沒有完成行動。」他說：「現在唯一真正的變化是，歐洲央行看起來正拼命追趕，因此利率差正在幫助歐元/美元停留於現在的水準。」

歐元兌美元周三回升至平價之上，但受累於能源危機和經濟衰退擔憂，歐元的前景仍陷於不確定性。