國際油價因經濟憂慮而續跌 OPEC+小組砍供應過剩預測

國際油價周三（31日）延續跌勢，因為擔心全球經濟將進一步放緩，以及中國大陸防疫限制措施衝擊原油需求。

布蘭特原油10月期貨31日結算價下跌2.82美元，跌幅2.8%，報每桶96.49美元。布蘭特原油10月期貨收盤下跌2.09美元，或2.3%，報每桶89.55美元。油價已連續三個月走跌，是2000年來最長跌勢。

StoneX Group駐倫敦的歐洲、中東和非洲及亞洲能源分析師Harry Altham說：「中國大陸數據疲軟在降低油價上有重要作用，隨利率上升和通膨憂慮籠罩西方經濟體，市場擔心整個西方國家的需求遭到破壞。」

根據路透調查，OPEC和美國的產量都達到了新冠疫情初期以來最高，OPEC最近一個月日產2,960萬桶，美國6月日產1,182萬桶，都是2020年4月以來最高水準。

OPEC+的聯合技術委員會（Joint Technical Committee）將今、明兩年供應過剩的預期幅度砍半，指2022年油市將僅出現每日40萬桶的小幅過剩，遠低於此前的預測，並反轉對明年的預測，由每日生產過剩90萬桶改為短缺30萬萬桶。

該委員會同時呼應石油生產國領袖沙烏地阿拉伯最近的發言，他們準備要以減少供應來解決油市最近日益脫節的現象。亞洲需求疲軟導致沙國降低對該區的官方售價。OPEC+部分成員國已呼籲減產。該組織將於9月5日舉行會議。

由於新冠疫情、數十年來最嚴重的熱浪，以及陷入困境的房地產行業對生產造成影響，中國大陸製造業8月連續第二個月出現萎縮，表明經濟難以維持動能。

美國能源署周三則表示，原油庫存減少330萬桶，汽油庫存則減少了120萬桶。