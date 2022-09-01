美限制輝達AI晶片出貨中國 衝擊4億美元營收、盤後跌6%

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）周三（8月31日）警告說，美國政府針對人工智慧（AI）晶片出口至中國大陸的新規定，可能會影響該公司數億美元的營收。消息拖累輝達股價盤後重挫超過6%。

輝達在一份監管文件中表示，旗下的GPU產品A100和即將推出的H100產品在銷往給中國大陸客戶前，將需要取得美國政府核可。輝達說，美國政府擔心這些處理器可能會被軍方使用，而公司是在8月26日接獲通知。

消息出爐後，輝達股價31日盤後重挫6.65%，繼當天收盤大跌2.4%至每股150.94美元後沿續跌勢。

輝達目前正面臨營收減緩，原因是個人電腦（PC）需求下滑。在接獲上述通知的前一天，輝達才公布令人失望的財測，表示需要減少出貨以降低過多的庫存。現在，該公司又面臨新的頭疼問題。輝達說，如果無法取得把這些晶片出貨給大陸的許可，可能損失4億美元營收，這相當於第3季度營收的約6.8%。

輝達在聲明中表示：「我們正與在中國大陸的客戶合作，以替代產品滿足他們原定或未來的採購，同時可能為無法替代的產品尋求許可。」「需要申請新許可的唯一當前產品是A100、H100和包含這兩款在內的DGX等系統。」

由於美中對抗加劇，美國企業與大陸之間的交易行為日益受到美國政府檢視。美國試圖限制大陸取得科技產品與技術，理由是中國大陸構成國安威脅；大陸則試圖建立國內的相關生產能力，以便減少仰賴美國。美國在關鍵科技的設計和開發仍具主導地位。

另一家晶片大廠超微（AMD）31日表示，已接獲政府類似的通知，但預期不會造成重大影響。超微在聲明中表示：「目前，我們不認為MI100 IC的出貨會受到新規定影響。」

根據輝達的文件，美國政府的新規定特別針對具有特定性能的晶片。該規定適用中國大陸與俄羅斯，不過輝達和超微不再銷售產品至俄羅斯。