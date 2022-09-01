台股ADR逆勢收紅 聯電漲逾1%
儘管費半指數周三（8月31日）收盤下跌逾1%，但台股多檔ADR逆勢收紅，台積電ADR上漲0.68%，對台北交易股票價格溢價率為0.31%。
美股三大指數收黑，道瓊指數31日收盤下跌280.44點，跌幅0.88%，報31,510.43點；標普500指數下跌31.16點，跌幅0.78%，至3,955點；那斯達克指數跌66.93點，跌幅0.56%，至11,816.20點。
費城半導體指數下跌1.15%至2,677.39點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.76 +0.35%
中華電 CHT 39.72 -0.97%
台積電 TSM 83.35 +0.68%
聯電 UMC 6.63 +1.07%
資料來源：彭博資訊
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