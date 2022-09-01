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美股三大指數收黑、8月大跌逾4% 費半全月重挫近10%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股四大指數周三（8月31日）連續第四日收低，標普500指數創七年來最弱8月表現，在全球央行矢言堅決抗通膨後，交易人士重新調整升息預期，擔心聯準會仍將採取激進升息措施。

道瓊指數31日收盤下跌280.44點，跌幅0.88%，報31,510.43點；標普500指數下跌31.16點，跌幅0.78%，至3,955點；那斯達克指數跌66.93點，跌幅0.56%，至11,816.20點。

費城半導體指數下跌1.15%至2,677.39點。科技股表現不佳，晶片尤其疲弱，令市場進一步承壓，此前希捷和惠普均發布疲弱財測。

美國股市以下跌結束震盪的8月，三大指數月線收黑，道瓊指數8月重挫4.06%，標普500指數跌4.24%，那斯達克指數下跌4.64%。費半指數全月重挫近10%。

三大股指寫下2015年以來最大的8月百分比跌幅。標普500指數在8月中創下四個月新高後，近幾周跌跌不休，到周三收盤時，月線跌幅達到8%以上，並跌破幾個受到密切關注的技術支撐水準。

在聯準會主席鮑爾上周五做出鷹派發言，表示將在一段時間內維持貨幣政策緊縮，隨後市場賣壓加速，美股在過去四個交易日下跌超過5%。

Ingalls & Snyder高級投資組合策略師Tim Ghriskey表示：「鮑爾關心的是讓通膨回落，並將為此升息，至於要有多激進，這將完全取決於數據。」「現在市場反覆拉鋸，波動很大，人們擔心這輪反彈只是熊市中的反彈，可能有些人擔心會再創新低。」

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周三表示，聯準會需要在明年初之前將利率提高到4%以上，然後維持利率，以便使過高的通膨率重回到目標水準。

讓投資人更加緊張的是，股市將進入9月份的傳統疲軟期。

紐約CFRA的首席投資策略師史托沃（Sam Stovall）說：「9月通常是一年中最糟糕的月份；只有9月和2月是平均會下跌的月份，但9月是一年中唯一一個下跌次數多於上漲次數的月份，所以它可能最終成為某種自我實現的預言。」

周三公布的數據顯示，美國8月ADP民間就業新增13.2萬個職位，低於經濟學家預期的28.8萬個。

市場將關注周五公布的非農就業報告，若報告依然強勁，可能會進一步鞏固聯準會將繼續以超大幅度升息的預期。

硬碟業者希捷下跌3.54%，此前該公司調降獲利預估，理由是總體經濟疑慮迫使雲端運算業者和PC製造商削減庫存。

此外，惠普大跌7.68%，此前該公司因PC銷售放緩而預測季度和全年獲利下滑。

社群媒體Snap上漲8.69%，此前該公司表示將裁員20%，整頓廣告銷售部門。

家具連鎖業者Bed Bath & Beyond暴跌21.30%，此前該公司表示將關閉150家門店，裁員並徹底改革其商品銷售策略，以試圖扭轉其虧損的業務。

標普 聯準會 通膨

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