5nm開發成本大增 EDA三大巨頭賺翻

EDA三大巨頭第二季度財報再次飄紅。

據BK報導，數據顯示，今年第二季度，全球新思、Cadence 和西門子三大EDA巨頭銷售額同比增加了近20%，合計市場份額達到了70%。

以新思為例，今年二季度（按財年是5月到7月）的銷售額是12.48億美元，同比增加18%；在銷售額構成中，來自EDA工具和IP授權的比例達到90%。

有分析稱，三家EDA頭部廠商營收大漲是因以5nm為代表的先進製程開發成本大大增加所致。

據相關數據顯示，先進製程芯片的成本迅速暴增，7nm芯片設計成本為3.49億美元，而5nm芯片設計成本將增至4.76億美元。目前，三星、高通、蘋果、谷歌等企業都在設計開發5nm芯片，從而使得購買工具以及支付授權費的規模增加，而且利潤率非常可觀。

更進一步來看，包括蘋果、AMD、高通在內的芯片廠商巨頭的5nm和7nm先進製程芯片大都由台積電加工製造，在台積電第二季度財報中，7nm及更先進製程的芯片營收總佔比達到了51%，其中5nm製程的晶圓貢獻了台積電營收的21%，足可見5nm芯片的高附加值。

據預計未來EDA領域將持續保持高增幅，新思更是樂觀預計年度收入達50億美元以上，同比增加18~19%。