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美股道瓊早盤上漲！因就業市場降溫 Fed或減緩鷹派立場

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股31日早盤上漲，原因是勞動市場降溫可能促使Fed減緩鷹派立場。路透
美股31日早盤上漲，原因是勞動市場降溫可能促使Fed減緩鷹派立場。路透

美股三大指數31日早盤上漲，道瓊工業指數漲近50點，原因是有「小非農」之稱的美國ADP就業報告不如預期，可能促使聯準會（Fed）減緩鷹派立場。

道瓊工業指數31日早盤漲0.14%、標普500指數漲0.32%、那斯達克100指數漲0.66%、費城半導體指數跌0.15%、台積電ADR漲1.82%。

有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國民間企業在8月僅增聘13.2萬人，低於7月的增加27萬人，也遠不如道瓊社預估的新增30萬人，顯示企業日益擔心景氣降溫，因而減緩招聘速度。

交易員推測，美國勞動市場降溫，可能促使Fed重新考慮9月召開政策會議時的升息幅度，從而帶動美股31日上漲。

企業消息方面，寵物用品商Chewy發布的財測預警，拖累股價重挫8.29%，另外，惠普股價因營收不如市場預期而大跌3.6%。

社群媒體業者Snap證實將裁減20%人力，該公司公布瘦身計畫，激勵股價上漲近4%。

美國 美股 Fed

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