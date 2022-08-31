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機搆：半導體行業正步入十年來最嚴重低迷期

集微網／ 集微網

集微網消息，當地時間8月30日，據巴倫周刊報道，由於芯片行業形勢嚴峻，花旗集團預計會出現更多警示情況。亞德諾已經表示訂單取消率略有上升，而台積電、瑞薩等主要半導體廠商均已發出庫存過高警告。

花旗集團分析師Christopher Danely 在周二的一份報告中表示，由於交期時間仍然很長，但很多企業尚未發現銷路庫存過剩的問題，預計9月底半導體砍單潮會更多。

Danely表示："我們仍然認為，半導體行業正在步入至少十年來最嚴重的低迷期。鋻於經濟衰退和庫存增加，可能是自2001年以來最糟糕的衰退期。”

報道稱，半導體公司正在經歷艱難的 2022 年。由於消費者需求下降，個人電腦和電子遊戯的銷售在不斷走弱，同時中國市場的需求也一直疲軟。美光科技首蓆財務官 Mark Murphy 在最近的一次投資者會議上表示，銷售放緩正在蔓延至汽車和工業客戶。（校對/周宇哲）

半導體 台積電

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