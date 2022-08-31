歐洲能源危機 導致企業放慢採購乾淨電力速度

歐洲能源危機和供應鏈瓶頸已導致企業同意在全球購買的太陽能和風力發電數量劇烈下滑。

彭博新能源財經（BNEF）31日在報告中說，今年頭七個月私人企業和公家機構宣布向乾淨能源設施新採購的電力共計14.8百萬瓩（GW），比去年同期減少24%，若此趨勢持續下去，今年可能出現自2016年來首次年比下滑。

報告並指出，企業採購持續放緩將不利於對抗氣候變遷。由於再生電力的成本低廉，加上這類交易通常對企業而言是有利的宣傳，企業一直在採購乾淨電力上扮演要角。但歐洲的天然氣價格上漲已導致所有類型電力變得昂貴，削弱採購乾淨電力對企業的吸引力。

報告並指出，企業採購持續放緩將不利於對抗氣候變遷。由於再生電力的成本低廉，加上這類交易通常對企業而言是有利的宣傳，企業一直在採購乾淨電力上扮演要角。但歐洲的天然氣價格上漲已導致所有類型電力變得昂貴，削弱採購乾淨電力對企業的吸引力。