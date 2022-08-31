日本政府呼訏投資240億美元以提高鋰電池競爭力

集微網消息，8月31日，據路透社報道，日本經濟產業省周三表示，日本需要公共和私營部門投資超過240億美元，以在電動汽車和能源儲存等領域開發有競爭力的電池製造基地。

日本經濟產業省表示，負責製定電池戰略的專家小組還設定了一個目標，即到2030年確保3萬名經過培訓的工人從事電池製造和相關供應鏈工作。

報道稱，隨著鄰國中國和韓國的政府支持的競爭對手不斷擴大鋰離子電池的市場份額，這一戰略對日本重振電池行業的努力至關重要。

日本經濟產業大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）在一次小組會議結束時表示："政府將站在前列，調動所有措施來實現該戰略的目標，但如果沒有私營部門的努力，我們就無法實現這一目標。"他呼訏各方密切合作。

該小組已經製定了到2030年日本電動車和儲能電池產能為150GWh，以及日本製造商全球產能為600GWh的目標，並呼訏到2030年左右實現全固態電池的全面商業化。

此外，該小組周三宣佈了新增加的目標，即招聘3萬名員工和投資3.4萬億日元（245.5億美元）。

日本經濟產業省周三還表示，政府將擴大對日本公司購買電池所用鑛物質的支持，並加強與澳大利亞等資源豐富國家以及非洲和南美洲的聯盟。

報道稱，由於鎳、鋰和鈷等鑛物對環保技術至關重要，預計在未來幾十年內對這些鑛物的需求將大幅增加。

為了在2030年年產600GWh的電池，政府預計需要大約38萬噸鋰，31萬噸鎳，6萬噸的鈷，60萬噸石墨和5萬噸錳。

日本經濟產業省稱，電池是政府到2050年實現碳中和目標的核心，因為它們對移動設備的電氣化和促進可再生能源的使用至關重要。（校對/武守哲）